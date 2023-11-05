Türkiye onay verdi! 4'ü Avrupa'da, 2'si ABD'de kurulacak

Türkiye'nin hem mal hem de hizmet ihracatını geliştirmek için oluşturduğu Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) kurulmaya başlanacak. Bu ağlar sayesinde tek noktadan yapılacak dağıtımlar sayesinde ihracatçılar ek lojistik bedellerinden ve komisyon ücretlerinden tasarruf edecek.

İhracatçılar ve lojistik şirketlerinin işlerini kolaylaştıracak yeni dönem başlıyor. Türkiye, yurt dışında 4 tanesi Avrupa'da 2 tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olmak üzere 6 lojistik dağıtım ağı kuracak. Bu lojistik ağ sayesinde Türk ürünleri ve bu dağıtım ağlarını kullanmak isteyen ülke ve firmalar gümrükleme dâhil depoculuk ve taşımacılık hizmetlerinin tamamının yanı sıra dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerini tek noktadan kullanabilecek.

ÜRÜNLERİN AKIŞI HIZLANACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu ağlar ile tek noktadan dağıtım sayesinde ihracatçılar ek lojistik bedellerinden ve komisyoncu verilen ücretler gibi ücretlerden tasarruf edecek. İhracatını katlamak isteyen Türkiye'nin ürünlerinin etkin ve kapsamlı akışını sağlayacak proje, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerine olanak sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önemli pazarlardaki ihracat performansını istikrarlı kılacak altyapı olanakları da oluşturulacak.

ASYA VE AFRİKA İÇİN DE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Avrupa'da ve ABD'de kurulacak merkezlerin ardından Orta Asya ve Afrika'da da dağıtım ağları kurulması için gerekli fizibilite çalışmaları yapılıyor. Böylece Türk ürünleri ve lojistik firmaları dünyanın her noktasına kolay erişim ve ihracatı gerçekleştirebilecek.

EN AZ 5 BİN METREKARE DEPO ALANI OLACAK

Bunun yanı sıra dünyanın her yerine kurulacak lojistik üsleri, kurulacak bilişim sistemleri ile birbirine bağlantılı olacak. Gümrükleme işlemi, depoculuk ve taşımacılık hizmetleri, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerini sunacak lojistik üslerde en az 5 bin metrekare depo alanı olacak.

Ayrıca bu lojistik üslerinin kurulduğu ülkeye ait plakalı 50 ticari araca sahip olması gerekiyor. Bu merkezlerde lojistik ve dağıtım için gerekli her şey bulunacak. Lojistik üsleri, merkezi Türkiye'de olan ve sermayesinin en az yüzde 51'i Türk olan şirketler kurabilecek.