Türkiye öncü destinasyon: Bu vizyon her ülkede yok

Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) İcra Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Erşahin, Türkiye'nin güçlü altyapısı, stratejik konumu ve nitelikli iş gücüyle yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Erşahin, WAIPA tarafından 28'incisi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Yatırım Konferansı (WIC) kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

WAIPA'nın "tam üyelik, alt komite komisyon ve kurulları vasıtasıyla dünyadaki bütün yatırım ajanslarını tek çatı altında toplayan tek ve en etkin uluslararası organizasyon" olduğunu vurgulayan Erşahin, birliğin yönetim kurulunun ise 14 ülkeden oluştuğunu ifade etti.

Erşahin, bugün sona erecek Dünya Yatırım Konferansı'nın WAIPA tarafından 28 yıldır düzenlendiğine dikkati çekerek, programın farklı ülkelerden 22'si bakan ve 20'si büyükelçi olmak üzere 2 bin 500 katılımcıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Söz konusu konferansın bu yıl yaklaşık yüzde 70'inin yabancı yatırımcılardan oluştuğunu ve bunun yüzde 60'ının üst yönetici seviyesinde olduğunu aktaran Erşahin, yatırım ajanslarına ilk kez WAIPA ödülleri verileceğini bildirdi.

Erşahin, Dünya Yatırım Konferansı'nın yatırımları teşvik etme ve yatırım ajanslarının kapasitelerini artırma misyonunu güçlendirmek için önemli bir platform sunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"WAIPA'yı bir network, bir tecrübe paylaşım platformu olarak tanımlamak doğru olur. Bu network içinde yatırımla doğrudan ilgili bütün kurum ve kuruluşlar mevcut. Yatırım ajanslarının kalkınması, daha aktif rol alması, yatırımcılara daha iyi hizmet vermesi için bu networke artık yatırımcıları da dahil ediyoruz. Ajanslarımızı yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. Yatırım ajanslarına kurumsal kapasite gelişimi ve teknik destek sağlanması, tecrübe paylaşımı için platformların oluşturulmasını hedefliyoruz. Tüm yatırım ajansları benzer kapasitede olabilsin ve ideal hizmetleri yatırımcılara sunabilsin ki doğrudan yabancı yatırımlar artsın istiyoruz."

- "YEŞİL ENERJİ YATIRIMLARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye'nin yatırım potansiyeline ilişkin de değerlendirmede bulunan Erşahin, "Yatırımcı dostu yönetimi ve vizyoner liderliği, Türkiye'yi daha cazip bir yatırım destinasyonu haline getiriyor. Yabancı yatırımcı gibi düşünebilen, yatırımcıyı bu kadar el üstünde tutan bir Cumhurbaşkanı'mızın olması bence çok büyük bir avantaj. Bu vizyon her ülkede yok." diye konuştu.

Erşahin, Türkiye'nin katma değerli yatırımları artırma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, insan kaynağıyla, güçlü altyapısıyla, gelişmiş yatırım potansiyeliyle, ihracat tecrübesiyle, çevresindeki ülkelerle yakın iletişimiyle, Avrupa Birliği ile serbest ticaretiyle çok ciddi bir yatırım potansiyeli taşıyor. Yeni açıklanan stratejiler ve yatırımı teşvik eden düzenlemeler, potansiyelin daha da yükselmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Bugün yıllık yaklaşık 11 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım var. Türkiye'nin bölgesel gücü ve ticari bağlantıları yatırımcılar için büyük avantaj sağlıyor."

İmalat, kimya, otomotiv, AR-GE, yenilenebilir enerji gibi alanların Türkiye'de yatırım için cazip sektörler olduğunu dile getiren Erşahin, "Bu sektörler Türkiye'nin sahip olduğu know-how'ın etkisiyle çok ciddi yatırım alanları olabilir. İlaç endüstrisinde de önemli yatırım fırsatı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Erşahin, WAIPA olarak temiz enerji yatırımlarına büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Tüm dünyada yeşil yatırımların özendirilmesi, yatırım ajanslarımızın bu anlamda kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve özellikle bu alanda faaliyet gösteren yatırımcılara kolaylık sağlanması için destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.