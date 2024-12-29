Türkiye, otomotiv ve lojistik sektörleriyle Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2024'te imalattan finansa, enerjiden altyapıya, bilişimden telekomünikasyona kadar farklı sektörlerden şirketlerin hedefinde yer aldı. Bu kapsamda eylülde Yatırım Danışma Konseyi'nin (YDK) 10. Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya 13 ülkeden çeşitli sektörde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.

Hem ülkede hem yurt dışında yatırım odaklı çalışmalara hız verilirken, 2024'te otomotiv ve ulaştırma alanında öncü şirketler Türkiye'ye yatırım kararı açıkladı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile anlaşma imzaladı.

Şirketin, Manisa'da kurmayı planladığı 150 bin araç kapasiteli üretim tesisiyle 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.

Fransız otomobil parçası tedarikçisi Forvia da BYD'nin kuracağı fabrikaya tedarik sağlamak üzere bu şirketle anlaştı.

Bu dönemde Türkiye'deki bazı şirketler de mevcut yatırımlarını genişletme kararı aldı. Bu kapsamda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi yaklaşık 217 milyon dolar, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ise 265,5 milyon dolar sermaye harcama kararlarını duyurdu.

Öncü otomotiv şirketlerine koltuk kılıfı üretimi gerçekleştiren ABD-Türkiye ortaklı İdatrim Tekstil AŞ de 400 kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, ilerleyen süreçte, bu sayıyı 2 bine çıkarmayı planlıyor.

- EKOL LOJİSTİK'İN DFDS'E DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

Ekol Lojistik, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme faaliyetlerini yaklaşık 255,1 milyon dolarla Danimarkalı nakliye şirketi DFDS'ye devretti.

Almanya merkezli liman ve lojistik hizmet sağlayıcısı şirket BLG Logistics de Türkiye'de BLG Uluslararası Taşımacılık adıyla yeni iştirakini kurdu.

Hong Kong merkezli lojistik şirketi Lalamove de İstanbul'da çalışmaya başlayarak, Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika bölgelerine girdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dhabi Developmental Holding Company'nin iştiraki ve ağırlıklı olarak limanlarda faaliyet gösteren Noatum Maritime, İstanbul ve İzmir'de ofis açtı.

Lojistik alanında yıl içinde yeni yatırımlar da duyuruldu. Bu kapsamda dünyanın öncü hızlı taşımacılık şirketlerinden FedEx Express 130 milyon dolarlık tesis yatırımı gerçekleştirecek.

Koçtaş, tedarikçilere ve müşterilere daha hızlı teslimat yapılması amacıyla planladığı deponun inşasına Düzce'de başladı. Söz konusu depoda 500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

- YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ YATIRIMLARI

Türkiye'ye çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bazı şirketler yazılım ve bilişim hizmetleri alanlarında yatırımlarını duyurdu.

Seyahat endüstrisinde küresel teknoloji tedarikçisi Amadeus, İstanbul'da AR-GE merkezi kurdu. Merkezde 500 geliştiricinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren BSH de İstanbul'da çalışanlarının dijital yetkinliklerini üst düzeye çıkaracak "Future Lab" inovasyon merkezinin kapılarını açtı.

İspanya merkezli BBVA ise yapay zeka alanındaki çalışmalarının kapsamını genişletme hedefiyle Türkiye'de "AI Factory" kurma kararını duyurdu.

- "STRATEJİK ALANLARDA YAPILAN YATIRIMLAR ÜLKEMİZİN TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin otomotivden lojistiğe, yazılımdan bilişime kadar birçok sektörde yatırımcılar için cazip merkez haline geldiğine dikkati çekti.

Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç üretimi, ileri teknolojiler ve lojistik altyapısı gibi stratejik alanlarda yapılan yatırımlar, ülkemizin global tedarik zincirlerindeki rolünü daha da güçlendirmektedir. BYD gibi lider şirketlerin ülkemizi tercih etmesi ve Ekol Lojistik gibi Türk şirketlerinin uluslararası başarıları, Türkiye'nin yatırımcılar için sunduğu güçlü potansiyelin birer göstergesidir. Bu yatırımlar, istihdam, ihracat ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize önemli katkılar sağlamaktadır."