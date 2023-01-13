Türkiye pazarına girmek istiyorlar: Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yaptı.

ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi buldu.

Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da Tesla fiyatlarında indirime gidildi.

Fiyat indirimine ilişkin haberlerin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Şirketin üst yöneticisi Elon Musk, resesyon beklentisi ve artan faiz oranları nedeniyle, hacim artışını sürdürmek için kardan olma pahasına fiyatların düşebileceğini belirtmişti.

Geçen hafta Çin'de de fiyatlarını düşüren Tesla, indirimden önce otomobil satın alan müşterilerinden tepki görmüştü.

TÜRKİYE PAZARINA DA GİRMEK İSTİYORLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz gün ABD ziyareti kapsamında Silikon Vadisi'ne giderek Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmıştı.

Bakan Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor" açıklamasında bulunmuştu.