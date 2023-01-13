İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2023 Cuma / 21 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7985
  • EURO
    20,3785
  • ALTIN
    1158.52
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye pazarına girmek istiyorlar: Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!
Ekonomi

Türkiye pazarına girmek istiyorlar: Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!

Otomotiv devleri arasında yer alan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD ve Avrupa'daki satışlarında indirime gitti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da geçtiğimiz gün Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini ve ilgili çalışmaların devam ettiğini söylemişti.

AA13 Ocak 2023 Cuma 20:52 - Güncelleme:
Türkiye pazarına girmek istiyorlar: Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!
ABONE OL

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yaptı.

ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi buldu.

Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da Tesla fiyatlarında indirime gidildi.

Fiyat indirimine ilişkin haberlerin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Şirketin üst yöneticisi Elon Musk, resesyon beklentisi ve artan faiz oranları nedeniyle, hacim artışını sürdürmek için kardan olma pahasına fiyatların düşebileceğini belirtmişti.

Geçen hafta Çin'de de fiyatlarını düşüren Tesla, indirimden önce otomobil satın alan müşterilerinden tepki görmüştü.

TÜRKİYE PAZARINA DA GİRMEK İSTİYORLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz gün ABD ziyareti kapsamında Silikon Vadisi'ne giderek Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmıştı.

Bakan Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.