Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirecek hamle: Çatlatma yapılacak

Türkiye enerjide kendi kaynaklarıyla yatırımları yaparken, önümüzdeki dönemde hem dış finansman imkanlarını artıracak hem de uluslararası önemli anlaşmalarla büyüyecek. Ekonomi basınıyla İstanbul'da bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'nın hükümetler arası anlaşmalar yoluyla büyük ölçekli projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacağını söyledi.

Körfez ülkelerinden gelen yatırımların önümüzdeki yıl imzalarının atılmasının beklendiğini ifade eden Bayraktar, "Burada üzerinde çalıştığımız güneş projeleri var, yenilenebilir artı depo projeleri var" dedi.

BÜYÜME HIZLANACAK

Diyarbakır'da kaya petrolü çıkarmak için ABD'li ortaklarla yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "İnşallah başarılı olursak Türkiye petrolcülüğünde hakikaten bir oyun değiştirici etkisi olabilecek bir iş. 2026 bu açıdan bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'DA ÇATLATMA YAPACAĞIZ

Bakan Bayraktar Diyarbakır'da kaya petrolü için Amerikalılarla ortaklık yaptıklarını hatırlatarak "600 kilometrekarede birlikte, yatay sondaj ve çatlatma yapacağız. Bunu Trakya'ya taşıma planımız var." dedi.

Türkiye Petrolleri olarak organik büyümenin bir sonraki adımına geçmek istediklerini ifade eden Bayraktar ,"Biz M&A'lerle büyümek istiyoruz. Yani birleşme, devralma, satın alma, hisse alma, farklı ortaklıklarla çalışan sahalarda ve yeni sahalarda. Bu konuda Libya, Irak, Kazakistan şu anda üzerinde çalıştığımız, yani somut projeleri konuştuğumuz şeyler. İnşallah neticelerini 2026'da sizler vasıtasıyla kamuoyumuza duyururuz. Ama Türkiye Petrolleri 2028'lere giderken 500 bin varil petrol ve gaz üreten bir şirket gibi gözüküyor şu andaki gidişatla, hiç yeni bir şey, yeni bir keşif olmadığını varsayarsak" dedi. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir sukuk ihracıyla alakalı yoğun bir çalışmaları olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Mümkün olduğu kadar biz dış finansmanla -ki inşallah faizlerin de özellikle dışarıdaki faizlerin de düşmesiyle beraber, dışarıda ve içeride- daha iyi şartlarda finansman bulmak suretiyle, daha düşük maliyetle parayı bularak Türkiye Petrollerini böyle bir büyütme projesine girdik. Onun dışında tabii yurtdışı arama, sondaj faaliyetlerimiz; Somali, Pakistan, Libya bunlar şu anda halihazırda yürüyen projeler" şeklinde konuştu.

DIŞ KAYNAK DÖNEMİ

"Elektrik tarafında 2026'da altyapıyla ilgili yatırımları duyacaksınız" diyen Bayraktar, "Özellikle bu kadar yenilenebilir yapmak için bizim mutlaka daha güçlü bir şebekeye ihtiyacımız var. Burada dış finansmanı getirerek bu işleri yapmak istiyoruz. 2026 aynı zamanda bizim açımızdan enerjiye dış finansmanın daha yoğun bir şekilde girdiği bir yıl olacak" şeklinde konuştu.

KRİTİK ELEMENTLER İÇİN İŞBİRLİĞİ ARIYORUZ

Bakan Bayraktar başta nadir toprak elementleri olmak üzere kritik madenleri işleyecek teknolojiyi ülkeye getirmek istediklerini de söyledi. Bu elementleri ABD'ye vermek gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Bunları işleme konusunda ciddi anlamda açık ara Çin önde teknoloji anlamında. Biz farklı ülkelerle görüşüyoruz. Çin'le de görüşüyoruz. Ama Çin'in bu konudaki tutumu, özellikle bu teknolojiyi dışarıya vermemek. Zaten en önemli stratejik şey olarak bunu kendilerinde görüyorlar. Ama Avustralya olsun, Güney Afrika, Avrupa'daki ülkelerle bu konuda nasıl bir işbirliği yaparız, değerlendiriyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar aralarında AKŞAM Gazetesi Ekonomi Editörü Serdar Sağlam'ın da yer aldığı ekonomi basınıyla bir araya geldi.

OCAKTA ELEKTRİK VE GAZA ZAM YOK

Bakan Bayraktar, ocakta enerji fiyatlarına düzenleme yapmayacaklarını söyledi. Enerjide vatandaşa destekleri devam ettirmek istediklerini belirten Bayraktar, "Destekler devam edecek. İmkân ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde vatandaşlarımızı enerji fiyatlarına ezdirmeden yürümeyi hedefliyoruz" dedi. 2025'te 650 milyar lira civarında destek sağladıklarını ifade eden Bakan Bayraktar 2026'da da yaklaşık 400 milyar liralık bir destek sağlayacaklarını açıkladı. Bayraktar, destekleri önümüzdeki süreçte gerçekten ihtiyacı olanlara vermeyi planladıklarını ifade etti.

'BANA DA ARTIK DESTEK YOK'

Bakan Bayraktar 2025 yılına ortalama tavan değerin üzerinde elektrik tüketimi yaptığı için 2026'da kendisinin destek almayan gruba geçtiğini söyledi. Bayraktar, "5.000 kilovat saat 2026 için 4.000'e düştü. Bu ne demek? 2025 yılında 4.000 kilovat saat tükettiyseniz -ben o gruptayım şu anda, dolayısıyla ben de bu yıl itibarıyla desteğe veda ediyorum- o gruptaysanız 2026'dan itibaren destek grubundan çıkmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.