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Ekonomi

Türkiye petrolde kilit ülke konumunda! Dünya bu bölgeye odaklandı: 21'inci Yüzyılın İpek Yolu olacak

Dünya üzerindeki petrol arzının büyük çoğunluğunu sağlayan Azerbaycan, Türkiye'nin de kilit konumda olduğu ayrıca '21'inci Yüzyılın İpekyolu' olarak adlandırılan Bakü-Ceyhan-Tiflis (BTC) boru hattından 2022 yılı içerisinde 106,9 milyon varil ham petrol sevk etti. Kayda değer bölümü Türkiye'de bulunan boru hattından Mayıs ayında rekor seviyede petrol ihraç edildi.

5 Temmuz 2022 Salı 22:48 - Güncelleme:
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Kardeş ülke Azerbaycan, 2022'nin ilk altı ayında Ceyhan bölgesindeki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının deniz terminalinden yaklaşık 106,9 milyon varil ham petrol sevk edildi.

Açıklamada, "Haydar Aliyev terminaline gelen ham petrol buradan tankerlerle dünya pazarına gönderiliyor" denildi.

PETROLDE MAYIS AYI REKORU

Deniz terminalinden, 2006 yılında devreye alınmasından geçen yılın sonuna kadar 4.947 tanker, dünya pazarına 3,7 milyar varil petrol teslim etti. Bu yılın ilk yarısında 148 tanker 106,9 milyon varil ham petrolü dünya pazarına teslim etti. En büyük petrol sevkiyatı Mayıs ayında (20,4 milyon varil), en küçüğü ise Şubat ayında (13,5 milyon varil) sevk edildi.

21'İNCİ YÜZYILIN İPEKYOLU

Resmi açılışı Temmuz 2006'da yapılan ve 'Asrın Projesi' veya '21'inci Yüzyılın İpekyolu' olarak adlandırılan hattın büyük bir kısmı Türkiye üzerinden geçiyor.

BİN 70 KİLOMETRESİ TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR

BTC'nin Türkiye bölümünün Haziran 2006'dan bu yana işletmecisi, devlet şirketi BOTAŞ'tır.

BTC boru hattı, Azerbaycan petrolünün Hazar Denizi'nden Türkiye'deki Ceyhan limanına ve ardından Akdeniz üzerinden Avrupa pazarlarına taşınmasını sağlayan bir boru hattıdır. BTC petrol boru hattının resmi açılış töreni Temmuz 2006'da Türkiye'de gerçekleşti. Boru hattının toplam uzunluğu 1.768 km olup, bunun 443 km'si Azerbaycan topraklarından geçmektedir; Gürcistan'a 249 km; Türkiye'ye 1.076 km. Öngörülen kapasite, yılda 50 milyon ton petrol veya günde bir milyon varildir.

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