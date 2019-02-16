Türkiye Petrolleri 2018'de yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Geçtiğimiz yıl milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdi. Bu sene hem denizde hem karada onu iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz inşallah denizde olacak.'