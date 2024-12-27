Türkiye, uygulanan ekonomi politikalarıyla uluslararası yatırımların çekim merkezi olurken, dijitalleşme, inovasyon, teknoloji, lojistik, üretim ve mobilite başlıklarındaki yatırımlar dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkede uygulanan ekonomi politikalarının olumlu sonuçları her alanda alınıyor.

Türkiye, son dönemde Fitch Ratings, Moody's ve S&P kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırımı alan tek ülke oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 92 milyar 388 milyon dolara yükselirken, 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş de dikkati çekti. İyileşen risk primiyle birlikte dış finansmana erişim kolaylaşırken, maliyetlerin de düşmesi sağlandı.

Ekonomi yönetimi ve TCMB'den gelen kararlılık mesajları da uluslararası doğrudan yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Jeopolitik konumu ve yeni ulaşım koridorlarıyla "hub" olan Türkiye, küresel yatırımlarda cazibe merkezi olmak konumunu güçlendiriyor. Türkiye'nin konumu, uluslararası yatırımcılar için de fırsat sunuyor.

Türkiye, uluslararası yatırımlarda bağlantı noktası olurken, ülkeye yönelik yatırımlarda dijitalleşme, inovasyon, lojistik, üretim, mobilite, sürdürülebilirlik, değer zincirleri ve teknoloji başlıkları öne çıkıyor.

- TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN YATIRIM AKIMI YÜZDE 12 ARTTI

Türkiye'de 2002'de yaklaşık 5 bin 600 uluslararası şirketi faaliyet gösterirken, bu sayı 82 bini aştı. OECD'nin 2023 yılı verilerine göre, küresel uluslararası doğrudan yatırım akımları azalırken Türkiye'ye yönelik akımlar yüzde 12 artış gösterdi.

European Attractiness Survey 2024 Raporu'na göre, Türkiye 2023'te çektiği 375 sıfırdan uluslararası doğrudan yatırım projesiyle 45 ülke arasında Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

- "TÜRKİYE'DEKİ ULUSLARARASI ŞİRKETLER 82 BİNİ AŞTI"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003'ten bu yana Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda ciddi artışlar yaşandığını, son 21 yılda yaklaşık 272 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırım çekildiğini söyledi.

Türkiye'deki uluslararası şirketlerin 82 bini aştığına işaret eden Dağlıoğlu, ekonomi programıyla elde edilen başarı sayesinde Türkiye'nin rakiplerinden ayrıştığını belirtti.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2024'te de Çin başta olmak üzere birçok ülkeden büyük yatırımlar çektiğinin altını çizerek, Çin'in dünyada önemli yatırımcı konumda bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu ülkenin toplam yatırımdaki payının hala sınırlı seviyede olduğunu aktaran Dağlıoğlu, Türkiye'nin başta otomotiv sektörü olmak üzere diğer teknoloji alanlarında da Çin'den daha fazla yatırım çekebileceğini vurguladı.

Dünyanın pek çok ülkesindeki yatırımcılarla görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Farklı ülkelerde düzenlediğimiz yatırım toplantılarıyla ülkemizdeki gelişmeleri bire bir yatırımcılara anlatıyoruz. Yeni projeler bizi heyecanlandırıyor, önümüzdeki yüzyılda küresel ekonomik güç merkezi olacağımıza inanıyoruz. Uluslararası sermayeli şirketlerin de bu vizyona katkı sağlayacak faaliyetler yürütebileceğini düşünüyoruz."

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