Türkiye resmen harekete geçti! Ne petrol ne de doğal gaz: Dünya deviyle anlaşma tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir beklenen, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında, Togg'da kullanacak ve petrol ile doğal gaza alternatif olacak lityum iyon bataryaları hakkında açıklamada bulundu.

Geleceğin petrolü veya petrol ve doğal gaza alternatif olarak bilinen lityum iyon piller hakkında açıklamasında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

NE PETROL NE DOĞAL GAZ! TÜRKİYE RESMEN HAREKETE GEÇTİ

Geleceğin petrolü olarak bilinen lityum iyon piller hakkına Togg açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Togg lityum iyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştık." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK NOKTADA 1000 HIZLI ŞARJ CİHAZINI HİZMETE SUNUYOR"

Vatandaşların Togg'la ilgili merak ettiği hususların olduğunu, bunlardan en önemlisi olan batarya ve şarj istasyonları konusuna açıklık getirmek istediğini belirten Erdoğan, "Togg lityum-iyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştık. Hemen Togg tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Savunma Bakanı'mız tabii buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz. Tamam, asker selamını verdi. Mesele bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yola çıkarken "Türkiye elektrikli araçların üretim üssü olacak" dediklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Togg, işte bu hedefe giden yolda lokomotiflik yapıyor. Kardeşlerim, lokomotif nereye giderse, unutmayın vagonlar da oraya gider. Elektrikli araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize yoğun bir ilgisi var. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle 81 ilin tamamında 1500'ün üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı verdik. Togg da kendi markası Trugo'yla 81 ilimizdeki 600'den fazla noktada 1000 adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyor."