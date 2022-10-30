İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2022 Pazar / 5 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye resmen harekete geçti! Ne petrol ne de doğal gaz: Dünya deviyle anlaşma tamam
Ekonomi

Türkiye resmen harekete geçti! Ne petrol ne de doğal gaz: Dünya deviyle anlaşma tamam

Günümüz otomobillerinde kullanılan petrol ve doğal gaza alternatif olarak görülen lityum-iyon bataryalar için Türkiye resmen harekete geçti. Petrol ve doğal gaza alternatif olacak bataryalar hakkında Togg açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg lityum-iyon bataryaların Türkiye'de üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaşıldığını bildirdi.

30 Ekim 2022 Pazar 02:33 - Güncelleme:
Türkiye resmen harekete geçti! Ne petrol ne de doğal gaz: Dünya deviyle anlaşma tamam
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir beklenen, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında, Togg'da kullanacak ve petrol ile doğal gaza alternatif olacak lityum iyon bataryaları hakkında açıklamada bulundu.

Geleceğin petrolü veya petrol ve doğal gaza alternatif olarak bilinen lityum iyon piller hakkında açıklamasında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

NE PETROL NE DOĞAL GAZ! TÜRKİYE RESMEN HAREKETE GEÇTİ

Geleceğin petrolü olarak bilinen lityum iyon piller hakkına Togg açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Togg lityum iyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştık." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK NOKTADA 1000 HIZLI ŞARJ CİHAZINI HİZMETE SUNUYOR"

Vatandaşların Togg'la ilgili merak ettiği hususların olduğunu, bunlardan en önemlisi olan batarya ve şarj istasyonları konusuna açıklık getirmek istediğini belirten Erdoğan, "Togg lityum-iyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştık. Hemen Togg tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Savunma Bakanı'mız tabii buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz. Tamam, asker selamını verdi. Mesele bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yola çıkarken "Türkiye elektrikli araçların üretim üssü olacak" dediklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Togg, işte bu hedefe giden yolda lokomotiflik yapıyor. Kardeşlerim, lokomotif nereye giderse, unutmayın vagonlar da oraya gider. Elektrikli araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize yoğun bir ilgisi var. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle 81 ilin tamamında 1500'ün üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı verdik. Togg da kendi markası Trugo'yla 81 ilimizdeki 600'den fazla noktada 1000 adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.