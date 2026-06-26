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Ekonomi

Türkiye sanayisi 2025'te büyüdü: 1,2 milyon otomobil banttan indi

TÜİK, 2025 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde girişimlerin üretimden yaptığı satış tutarı 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL seviyesine ulaştı. Gıda sanayisinin yüzde 15,5 ile başı çektiği satışlarda; otomotiv sektörü yüzde 9,7'lik payla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde 1 milyon 216 bin 140 adet otomobil üretilirken, otomotiv üretimindeki satışların yüzde 83,1'i Kocaeli, Bursa, Sakarya, Aksaray ve İzmir illerinde yoğunlaştı.

IHA26 Haziran 2026 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Türkiye sanayisi 2025'te büyüdü: 1,2 milyon otomobil banttan indi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri açıkladı. Buna göre, girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2024 yılında 18 trilyon 814 milyar 973 milyon TL iken; 2023 yılında 13 trilyon 343 milyar 937 milyon TL oldu.

Girişimlerin 2025 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin yüzde 15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 10,2 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı takip etti.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞ DEĞERİNİN YÜZDE 3,6'SINI YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

İmalat sanayinde 2025 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,6'sını oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 67,5 olurken; orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,8 olmuştur.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA ARA MALLARI YÜZDE 43,8 İLE İLK SIRADA YER ALDI

İmalat sanayinde 2025 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 43,8'ini ara malların, yüzde 23,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Sermaye mallarının payı ise yüzde 21,8 olmuştur.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 216 BİN 140 ADET OTOMOBİL ÜRETİLDİ

Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 adet otomobil, 8 milyon 329 bin 500 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon 22 bin 968 ton hazır beton, 1 milyon 266 bin 183 adet kombi (hermetik), 9 milyon 557 bin 361 ton deterjanlar ve yıkama müstahzarları ve 774 bin 970 adet motosiklet üretildi.

MOTORLU KARA TAŞITI, TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMORK) İMALATINDAN YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 83,1'İ BEŞ İLDE GERÇEKLEŞTİ

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin yüzde 83,1'ini oluşturmuştur. Üretimden yapılan satışların yüzde 34,0'ı Kocaeli'nde, yüzde 29,8'i Bursa'da, yüzde 11,8'i Sakarya'da, yüzde 3,9'u Aksaray'da ve yüzde 3,6'sı İzmir'de gerçekleşmiştir.

FASON ÜRETİMDE EN YÜKSEK PAY YÜZDE 32,3 İLE GİYİM EŞYALARI İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

İmalat sanayinde 2025 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 32,3'ünü giyim eşyaları imalatı, yüzde 17,6'sını tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 9,3'ünü fabrikasyon metal ürünleri imalatı oluşturdu.

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