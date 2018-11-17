Türkiye savunmada İsrail’i geride bıraktı

Haberde, ATAK helikopteri ve ALTAY tankı ön plana çıkarılırken, ABD ile F-35, İngilizlerle TF-X ortak savaş uçağı projelerine de atıfta bulunuldu.“Erdoğan ülkesini silahlı donanmaya çevirmek istiyor” denilen yazıda, “İhracatın, 1 milyar dolarlık hacme ulaştığı da söyleniyor. Türk savunma çabasının İsrail’in büyüklüğünün aşmış durumda” ifadeleri kullanıldı.

(Akşam)