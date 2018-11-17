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Türkiye savunmada İsrail’i geride bıraktı

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin savunmada attığı büyük atılımlara övgüde bulunan bir yazıya yer verdi.

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Haberde, ATAK helikopteri ve ALTAY tankı ön plana çıkarılırken, ABD ile F-35, İngilizlerle TF-X ortak savaş uçağı projelerine de atıfta bulunuldu.“Erdoğan ülkesini silahlı donanmaya çevirmek istiyor” denilen yazıda, “İhracatın, 1 milyar dolarlık hacme ulaştığı da söyleniyor. Türk savunma çabasının İsrail’in büyüklüğünün aşmış durumda” ifadeleri kullanıldı.

(Akşam)

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