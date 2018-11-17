Türkiye savunmada İsrail’i geride bıraktı
Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin savunmada attığı büyük atılımlara övgüde bulunan bir yazıya yer verdi.
Haberde, ATAK helikopteri ve ALTAY tankı ön plana çıkarılırken, ABD ile F-35, İngilizlerle TF-X ortak savaş uçağı projelerine de atıfta bulunuldu.“Erdoğan ülkesini silahlı donanmaya çevirmek istiyor” denilen yazıda, “İhracatın, 1 milyar dolarlık hacme ulaştığı da söyleniyor. Türk savunma çabasının İsrail’in büyüklüğünün aşmış durumda” ifadeleri kullanıldı.
(Akşam)
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