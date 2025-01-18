Türkiye sayılı ülkeler arasına girdi: Yakında hizmete alınacak

Bakan Uraloğlu, partisinin Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmasına, bir süre önce hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde kendisine çiçek vererek doğum gününü kutlayan kadın kolları teşkilatı üyelerine teşekkür ederek başladı.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce yokluklar, engellemeler olmasına rağmen belediyeciliğin nasıl yapıldığını Türkiye'ye öğrettiğini belirtti.

Türkiye'de 22 yıl önce 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol uzunluğu olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "6 ilimiz sadece birbirine bölünmüş yollarla bağlıydı. Şimdi ise 29 bin 730 kilometre bölünmüş yol uzunluğu var ve 77 ilimiz birbiriyle bölünmüş yollarla bağlandı. Otoyollar, kavşaklar yaptık. 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkardık. Mavi vatanda, gök vatanda, uzayda birçok iş yaptık. GSM haberleşmesinde, internet haberleşmesinde çalışmalar yaptık." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin bir dönem çaresizlikle sınandığını ve "Siz yapamazsınız." denildiğini anlatarak, "Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki 11 uydu üretici ülke arasına girerek Türksat 6A uydusunu yörüngesine gönderdik. Testleri bitti ve önümüzdeki günlerde inşallah onu işletmeye alacağız. Yerli ve milli. Biz yaptık." diye konuştu.

Antalya'yı İzmir'e, Muğla'ya, Mersin'e bağlayan Isparta ve Burdur üzerinden İstanbul'a kadar giden yolları bölünmüş hale getirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Dünyanın her yerinden gelen turistleri kısa yoldan Alanya'ya götürebilmek için Antalya-Alanya Otoyolu'nun ihalesini yaptık. Yaklaşık 122 kilometre, yakın zamanda başlayacağız." ifadesini kullandı.

Antalya'ya 6 yıldır çivi çakılmadığını aktaran Uraloğlu, "5 yıla 32 kavşak sığarken 6 yıla bir kavşak mı sığmadı? Buyurun yapın biz de alkışlayalım ama maalesef. Biz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Son seçimlerde istediğimiz sonucu alamamışsak elbette vatandaşımıza fatura kesmeyeceğiz, özeleştiriyi 'Bundan sonrasında daha iyisini nasıl ortaya koyarız' diye kendimiz yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, vatandaşların yerel seçimlerden sonra "Evet biz yine AK Parti ile yolumuza devam edebiliriz." şeklinde irade ortaya koymaya başladığını dile getirdi.

Özellikle AK Partili kadınların teşkilatçılığı iyi yaptığını ifade eden Uraloğlu, "Sadece hizmet etmemiz yeterli değil. İnsanlara dokunmamız gerekiyor. Dokunmak birçok zaman hizmet etmenin önüne geçiyor." şeklinde konuştu.

Kongreye, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Menderes Türel, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.