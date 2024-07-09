Türkiye Sigorta, 6 ayda 50,4 milyar lira prim üretti

Türkiye Sigorta, 2024'ün ilk yarısında yüzde 107 büyüyerek 50,4 milyar lira prim üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, 1 Ocak-30 Haziran döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artırarak 50 milyar 410 milyon liraya ulaştı. Şirket böylece, ilk yarıyıldaki üretim performansıyla sektörde yeni bir rekora daha imza attı.

Türkiye Sigorta 2024'ün ilk yarısında havacılık, nakliyat, yangın gibi kurumsal branşların yanı sıra sağlık ve kasko gibi bireysel ürün gruplarında da bir önceki yıla oranla prim üretimde rekora imza attı.

- 'MİLLETİMİZİN SİGORTA ÜRÜNLERİNE EN KOLAY ŞEKİLDE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞTIK'



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta'nın geçen yıl 59 milyar 518 milyon liralık prim üretimi rakamını 2024'teki etkili strateji ve saha yönetimiyle neredeyse yılın ilk yarısında yakaladığını belirti.

Çakmak, 2024'ün ilk yarısında sektörün öncü şirketi olarak etkin saha yönetimi, ihtiyaca uygun ürün ve fiyatlama stratejileriyle başarılı bir performansa imza attığına dikkati çekerek, 'İlk yarı yılda da gücümüzü adımızdan ve insanımızdan alarak, ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalıştık. Prim üretimimizi ilk yarıyılda bir önceki aylara ve yıllara göre düzenli olarak rekor düzeyde artırdık, bu, başarılı kurumsal performansımızın en somut göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Stratejik ve karlılığı yüksek ürünlerde gelişimlerini yılın ilk altı ayında da sürdürdüklerini aktaran Çakmak, sağlık sigortalarında büyümeye ve güvence sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Çakmak, yılın ilk yarısında bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 237 büyüme kaydederek 3,7 milyar lira prim üretimine ulaştıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Yangın, mühendislik, havacılık, nakliyat poliçelerimizle ise ülkemizin değerlerine ve yatırımlarına güvence sunduk. Sektör liderliğini açık ara sürdürdüğümüz yangın ve en güçlü kaslarımızdan biri haline gelen kasko branşlarında verimlilik ve sürdürülebilir karlılık stratejilerimiz doğrultusunda büyüme performansımızı devam ettiriyoruz. Türkiye Sigorta 2024'ün ilk yarısında yakaladığı 50,4 milyar liralık üretim ve büyüme performansını hız kesmeden sürdürmeye devam edecek. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılının sonunda da, hem bireysel hem de ticari segmentteki gelişimimizi sürdürecek, yaygın ve müşteri odaklı satış ve hizmet ağımızı kullanarak sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettireceğiz.'

Yılın ilk yarısında banka satış kanalındaki güçlerinin yanı sıra acente, broker ve direkt satış kanallarını daha da etkin hale getirdikleri bilgisini paylaşan Çakmak, 'Bu anlayışımızla 2024 sonunda sektörümüzün öncüsü olarak, lider şirket konumumuzu pekiştireceğiz. Gücünü adından alan ve hayatın her alanında sigortalılarının yanında olan bir şirket olarak, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.' görüşünü paylaştı.