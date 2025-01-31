Kamu sigorta şirketleri Ziraat, Halk ve Güneş Sigorta'nın birleştirilmesiyle kurulan ve yüzde 78 Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan Türkiye Sigorta, enflasyonla uyumlu fiyat politikası izleyecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Sigorta'nın 2024 yılı performansı ile birlikte 2025 yılı hedeflerinin anlatıldığı toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "1.5 yıl önce araba fiyatına kasko yapılırken, biz kasko fiyatlarını çok düşürdük. Bu nedenle sektörden 'kontrol altına alalım' tepkileri aldık. Biz şirket olarak bu yıl da kasko fiyatlarını enflasyon oranında artıracağız" dedi. Sağlıkta pazar paylarının yüzde 7 olduğunu kaydeden Çakmak, bu alanda pirim üretiminde 5'inciyiz. Sigortalı sayısında ise 3'ücü sıradayız. Çünkü biz bu alanda kâr etmek istemiyoruz, zararda etmek istemiyoruz. Sağlığın daha ulaşılır olmasını istiyoruz. Özellikle sağlıkta 500 bin yeni müşteri kazandık. 1 milyon sigortalı sözümüz vardı, bu hedefe de ulaştık" dedi.

Çakmak, ancak Avrupa ve dünyaya göre hâlâ sigortalı sayısının Türkiye'de düşük olduğunu söyledi. Çakmak 2024'ü 100 milyar TL prim üretimi ile kapatma hedeflerini yakaladıklarını söyledi.

YANGIN, PRİMLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Türkiye'deki her 5 yangın ve doğal afetler poliçesinin Türkiye Sigorta tarafından yapıldığını söyleyen Çakmak, "Geçen yıla göre yüzde 103 büyüdük. Pazar payımız yüzde 21, müşteri sayımız 2.4 milyon oldu" dedi. Çakmak "Yangın sonrası aynı fiyattan sigorta yapmaya devam ediyoruz. Primlerimizi ulaşılabilir seviyede tutuyoruz" dedi.