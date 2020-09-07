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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden rayına oturttuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir ancak biz diğer ülkelere göre asgari seviyede tutmayı başardık. Normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden rayına oturttuk' dedi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 13:40 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 14:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum."

"Türk sigortacılık sektörünü çok daha organize bir yapıya kavuşturduğumuza inanıyorum. Devletin desteği ve teşvikiyle fon tutarı 154 milyar TL’ye ulaştı"

"İlk çeyrekte yüzde 4,4 büyüyen Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 9,9’luk küçülme oranı ile diğer ülkelerden ayrışmıştır."

"(Kovid-19 salgını) Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık."

"Kur enflasyon faiz sarmalına alınan ekonomimiz her 10 yılda bir tekrarlanan krizlerle yıllarca patinaj yapmıştır. "

 "Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır."

"(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik."

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