Türkiye Sigorta ve Türk Ticaret Bankası'ndan işbirliği

İki kurum arasında imzalanan acentelik anlaşması kapsamında, Türkiye Sigorta'nın "Pusula Plus" ekranları, Türk Ticaret Bankası'nın sistemleriyle entegre edilerek tüm ürün gruplarında hizmet sunacak. Ayrıca, "Hayat&Emeklilik" alanında da iki kurum arasında kapsamlı işbirliği sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kuruldukları günden bu yana tüm çalışmaları sigortacılığın temel değeri olan "güven" esasıyla sürdürdüklerini belirterek, "Sektör liderliğimizi pekiştiren bu anlaşmayla da gücümüze güç katıyoruz. Dağıtım kanallarımızı genişleterek ülkemizin ticaret hacminin büyümesine destek oluyoruz. Türk Ticaret Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, ihracatçılarımızın yanında olma kararlılığımızın ve ülke ekonomimize sağladığımız katkının somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü Kasım Akdeniz de işbirliğinin, ihracat odaklı büyüme vizyonlarını ve müşterilere yenilikçi finansal çözümler sunma misyonlarını güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurguladı.



Akdeniz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını en hızlı, güvenli ve uygun koşullarda karşılamak için kararlılıkla çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Bu işbirliğiyle hizmet altyapımızı güçlendirmeyi ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. İki firma arasındaki bu ortaklık, Türkiye'nin ihracatçılarına global pazarda güvenli bir ticaret ortamı sunmayı ve risklerini en iyi şekilde korumayı hedefliyor. Güvenilirlik, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk anlayışına dayanarak, sigortacılık hizmetlerini hızlı ve etkin şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz. Türkiye Sigorta'nın desteğiyle ticaret hacminin büyümesine ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."