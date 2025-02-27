İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4306
  • EURO
    38,2683
  • ALTIN
    3386.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye Sigorta ve Türk Ticaret Bankası'ndan işbirliği
Ekonomi

Türkiye Sigorta ve Türk Ticaret Bankası'ndan işbirliği

Türk Sigorta, Türk Ticaret Bankası ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle hizmet ağını güçlendiriyor.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 13:27 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta ve Türk Ticaret Bankası'ndan işbirliği
ABONE OL

İki kurum arasında imzalanan acentelik anlaşması kapsamında, Türkiye Sigorta'nın "Pusula Plus" ekranları, Türk Ticaret Bankası'nın sistemleriyle entegre edilerek tüm ürün gruplarında hizmet sunacak. Ayrıca, "Hayat&Emeklilik" alanında da iki kurum arasında kapsamlı işbirliği sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kuruldukları günden bu yana tüm çalışmaları sigortacılığın temel değeri olan "güven" esasıyla sürdürdüklerini belirterek, "Sektör liderliğimizi pekiştiren bu anlaşmayla da gücümüze güç katıyoruz. Dağıtım kanallarımızı genişleterek ülkemizin ticaret hacminin büyümesine destek oluyoruz. Türk Ticaret Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, ihracatçılarımızın yanında olma kararlılığımızın ve ülke ekonomimize sağladığımız katkının somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü Kasım Akdeniz de işbirliğinin, ihracat odaklı büyüme vizyonlarını ve müşterilere yenilikçi finansal çözümler sunma misyonlarını güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Akdeniz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını en hızlı, güvenli ve uygun koşullarda karşılamak için kararlılıkla çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğiyle hizmet altyapımızı güçlendirmeyi ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. İki firma arasındaki bu ortaklık, Türkiye'nin ihracatçılarına global pazarda güvenli bir ticaret ortamı sunmayı ve risklerini en iyi şekilde korumayı hedefliyor. Güvenilirlik, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk anlayışına dayanarak, sigortacılık hizmetlerini hızlı ve etkin şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz. Türkiye Sigorta'nın desteğiyle ticaret hacminin büyümesine ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

  • Türkiye Sigorta
  • Türk Ticaret Bankası
  • Taha Çakmak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.