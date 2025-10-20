Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılı ilk yarı finansal verilerini açıkladı

Türkiye Sigorta, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığını yılın ilk yarısında da devam ettirerek; geçen yılın aynı dönemine göre %42 artışla 9,33 milyar TL net kâr açıklarken, prim üretiminde de %44 artışla 72,7 milyar TL'ye ulaştı.

Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre %45 artışla 352 milyar TL BES fon büyüklüğüne, 5 milyon katılımcı sayısına ve %55 artışla 7,22 milyar TL kârlılığa erişti.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik aynı zamanda, kuruluşlarından bu yana kendi rekorlarını da kırarak; geçen yılın aynı dönemine göre %48 büyümeyle, iki şirkette toplam 16,6 milyar TL net kâr elde etti.

HEDEF; HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE ULAŞILABİLİR SİGORTA ÜRÜNLERİ

Finansal başarılarının yanında en temel amaçlarının sigorta ürünlerinin herkes için erişilebilir, ulaşılabilir olmasını sağlamak ve sigortalılık oranını artırmak olduğunun altını çizen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; "2025 yılı ilk yarısında kendi rekorlarımızı kırarak, piyasa beklentilerinin üzerinde prim üretimi ve kârlılık gerçekleştirdik. Sektörün geneliyle karşılaştırıldığında ilk 6 aydaki finansal sonuçlarımızla öne çıkıyor; fiyatlama, risk seçimi, müşteri odaklı çözümler ve çoklu dağıtım kanallarını dengeli ve etkin kullanmamızla fark yaratıyoruz" dedi.

SAĞLIKTA 1 MİLYON SİGORTALI SAYISINI AŞTI

"Bireysel sigortalarda birincil önceliğimiz vatandaşlarımızın sigortaya kolayca erişmesini sağlamak. Bu doğrultuda; fiyatlama çalışmalarımızda sigortalılarımızın davranışlarını modelliyor, güçlü ve etkin hasar yönetimiyle hem ölçek büyümesini sağlıyor hem de hedeflediğimiz teknik kârlılıklara ulaşıyoruz" diyen Çakmak; oto branşında prim üretimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %29 artarak 14,4 milyar TL'ye, kasko prim üretiminin %55 artışla 7,6 milyar TL'ye yükseldiğini ifade etti. 30 Haziran itibarıyla yaşayan kasko poliçe sayısında 1 milyona yaklaştıklarını söyleyen Taha Çakmak; sağlık branşında ise, sigortalıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaliteli sağlık hizmetlerinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak adına ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek; bu branşta yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %155 artışla 9,4 milyar TL prim üretimine ulaştıklarının altını çizdi.

Portföyünün en hızlı büyüyen branşı olan sağlıkta 1 milyon sigortalı sayısını aşarak, önemli bir kilometre taşını da geride bırakan Türkiye Sigorta; sağlık tazminat süreçlerinde dijitalleşmeyi operasyonlarının merkezine alıyor. Teminat limitlerini artırıp, alternatif anlaşmalı kurum ağlarını genişleten şirket; risk kabul kriterlerini de güncelleyerek, ürünlerini daha da derinleştiriyor.

TAHA ÇAKMAK: "ZOR GÜNDE ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ"

2025 yılının ilk yarısında etkin saha yönetimi ve başarılı kurumsal performansla bilanço yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü; "Şirketlerimiz bu yılın ilk yarısında, kuruluşlarından bugüne kadarki başarılarını da aşarak, yeni rekorlara imza attı. Hasar tarafında ise ilk 6 ayda oto ve oto dışı, sağlık olmak üzere toplamda 20,9 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. İlk 6 ayda kaskoda %58 hasar prim oranıyla 3,5 milyar TL, sağlıkta ise %90 hasar prim oranıyla 5,9 milyar TL hasar yükümlülüğü gerçekleşti. Tarım segmentindeki don hasarları nedeniyle ödenen hasarlar %61 artarken, bu zor süreçte çiftçilerimizin yanında olmaya devam ettik. Büyük bir çoğunluğu zirai kaynaklı don olmak üzere tarım branşında toplamda 2,66 milyar TL'lik hasar ödemesi üstlendik."

BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ'NDE YER ALAN TEK SİGORTA ŞİRKETİ: TÜRKİYE SİGORTA

Türkiye Sigorta diğer yandan, sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü ve varlığını artırmaya da devam ediyor. Şirketin hisseleri, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST 50 yedek listesi gibi önemli endekslerin yanı sıra FTSE ve MSCI gibi birçok uluslararası endekste de yer alıyor. Türkiye Sigorta aynı zamanda, hayat dışı sigorta sektöründe BIST Temettü 25 Endeksi'nde yer alan tek şirket olma özelliği taşıyor. Kayıtlı sermaye tavanını on kat artırarak 50 milyar TL'ye, ödenmiş sermayesini ise ikiye katlayarak 10 milyar TL'ye çıkaran şirket; 28 Ağustos'ta 2 milyar TL nakit kâr payı dağıtacak.

TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK SADECE FON BÜYÜKLÜĞÜYLE DEĞİL, FON GETİRİLERİYLE DE SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ

Türkiye Hayat Emeklilik'in performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Taha Çakmak; "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım sistemlerinde sektörün toplam fon büyüklüğü 2025 yılının ilk yarısında %25,6 artışla 1 trilyon 535 milyar TL'yi aşarken; şirketimizin fon büyüklüğü %45 ile sektörün üzerinde bir büyüme kaydetti ve 352 milyar TL'yi aştı. Sadece yönettiğimiz fon büyüklüğünde değil; sunmuş olduğumuz getirilerle de sektörde öncü bir rol üstleniyoruz. Yılın ilk yarısında BES ve OKS olmak üzere tüm sektör genelinde ağırlıklı getiri %20,14 iken, biz katılımcılarımıza %23,22 getiri sunarak sektör lideri olduk" dedi.