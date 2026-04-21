Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten net dönem karı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, güçlü finansal yapısı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde rekor karlılık seviyesine ulaştı.

Buna göre, Türkiye Sigorta, yılın ilk çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 6 milyar 429 milyon liraya yükseltti.

Türkiye Hayat Emeklilik de aynı dönemde yüzde 52 artışla 5 milyar 325 milyon lira net karlılığa ulaştı. Böylece iki şirket ilk çeyrekte toplam 11 milyar 755 milyon lira net karla rekor karlılığa imza attı.

Türkiye Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 6 milyar 891 milyon lira teknik kara ulaşırken, Türkiye Hayat Emeklilik yüzde 52 artışla 2 milyar 827 milyon lira teknik kar elde etti.

Türkiye Sigorta'nın öz kaynak karlılık oranı yüzde 48 olarak gerçekleşirken, Türkiye Hayat Emeklilik ise bu alanda yüzde 63'lük güçlü bir performans sergiledi.

"SİGORTAYI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILMAYI' STRATEJİK ÖNCELİK OLARAK KONUMLADIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, enflasyonla mücadele ve erişilebilir sigortacılık vizyonları doğrultusunda bu yılın ilk çeyreğinde bireysel kasko ve sağlık sigortalarında fiyat artışına gitmediklerini ve 12 taksit imkanıyla sigortalılarına ödeme kolaylığı sağladıklarını belirtti.

Mart ayında sigorta enflasyonu binde 2 seviyesindeyken, sağlık sigortalarının aylık enflasyonunun yüzde eksi 5 olarak gerçekleştiğine işaret eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Taşımacılık (kasko ve zorunlu trafik) branşında ise binde 5 seviyesinde sınırlı bir artış gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde sağlık sigortalarında 5,7 milyar lira, kasko branşında da yüzde 36 artışla ile 5,3 milyar lira prim üretimine ulaşarak, rekabetçi fiyatlamayla büyümeyi dengeli bir şekilde yönetme kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Enflasyonla mücadele ve herkes için sigortacılık vizyonumuz doğrultusunda ilk çeyrekte bireysel kasko ve sağlık sigortalarımızda fiyat artışına gitmeden güçlü bir büyüme kaydettik."

Çakmak, sigortayı herkes için erişilebilir kılmayı stratejik öncelik olarak konumladıklarını vurgulayarak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in kapsayıcı ürün ve hizmetleriyle sürdürülebilir büyümesini kararlılıkla sürdüreceğini aktardı.

"Yeni müşteri kazanımı ve ulaşılabilirlik" vizyonuyla sigortayı herkes için erişilebilir hale getirdiklerini ifade eden Çakmak, fiyatlama stratejilerinde de dengeli bir yaklaşım benimsediklerine, enflasyonun altında kalan fiyat artışlarıyla müşteri lehine bir yapı oluşturduklarına dikkati çekti.

Çakmak, sürdürülebilir büyüme ve yüksek karlılık performansıyla bilançolarını güçlendirmeye devam ettiklerini, ilk çeyrekte Türkiye Sigorta'nın bileşik rasyosunu yüzde 90,26, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise yüzde 62 seviyelerinde tutmayı başardığını belirtti.

"BIST 50'DE YER ALAN TEK SİGORTA ŞİRKETİ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Türkiye Sigorta'nın, aktif büyüklüğünü bu yılın ilk çeyreğinde 2025 yıl sonuna göre yüzde 17,3 artışla 184 milyar 146 milyon liraya, Türkiye Hayat Emeklilik'in de yüzde 6,3 artışla 584 milyar 263 milyon liraya çıkardığını ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"3,3 milyar dolarlık piyasa değerimiz ile halka açık güçlü bir şirket olmanın yanı sıra BIST 50'de yer alan tek sigorta şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta olarak 3 milyar lira tutarında nakit temettü dağıtımı yapacağız. Aynı zamanda yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımıyla sermayemizi 10 milyar liradan 20 milyar liraya yükseltiyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise 3 milyar liralık temettü dağıtımı yapacağız, şirket sermayemizi ise 5 milyar liradan 10 milyar liraya yükseltiyoruz. Güçlü bilançomuz ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle elde ettiğimiz bu başarıları paydaşlarımızla şeffaflıkla paylaşmaktan memnuniyet duyuyor, ülkemiz ekonomisine, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam ediyoruz."

Çakmak, BES'teki liderliğini sürdüren Türkiye Hayat Emeklilik'in 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre hayat branşında yüzde 54 artışla 10,6 milyar lira prim üretimi elde ettiğini, gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artış ile 525,1 milyar liraya ulaşarak sektördeki liderliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Mart ayında piyasaların savaşın etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, fonları etkin şekilde yönettiklerinin altını çizen Çakmak, "Özellikle Hayat ve Emeklilikte sektör liderliğimizi pekiştirirken, reel büyümemizi sürdürerek en yakın rakibimizle aramızdaki farkı açmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, faaliyetlerini verimlilik ve karlılık odağında yürütmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "İlk çeyrekte elde ettiğimiz başarılı sonuçlarda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.