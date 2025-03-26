Büyümesini de istikrarlı bir şekilde sürdüren Türkiye Sigorta'nın 2025 yılı Ocak-Şubat dönemi brüt prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47'lik bir artış göstererek 28,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

Hem hissedarlarına hem de sigortalılarına güven veren duruşuyla yoluna emin adımlarla devam eden Türkiye Sigorta, 2024 yılına ait mali sonuçlarına dayanarak, 25 Nisan 2025 tarihinde yapılması öngörülen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere brüt 2 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı kararı aldı. Sermayesini daha da güçlendirerek ülke ekonomisine olan güvenini bir kez daha ortaya koyan Şirket, ödenmiş sermayesini de 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye çıkararak yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidecek.

Önerilen nakdi kâr dağıtımının 28 Ağustos 2025 tarihinde tek seferde yapılması planlanırken, konunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 47'LİK BÜYÜME

Öte yandan aldığı başarılı sonuçlarla sektör liderliğini hız kesmeden sürdüren Türkiye Sigorta'nın büyüme performansı da dikkat çekici seviyelere geldi. Şirketin 2025 yılı Ocak-Şubat dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 28,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47'lik bir artış gösteren Şirket, güçlü performansını bir kez daha gösterdi.

TOPLAM 7 MİLYAR TL KÂR DAĞITIMI YAPILACAK

Türkiye Sigorta'nın güçlü finansal duruşunun yalnızca hissedarları için değil, tüm sektör ve ülke ekonomisi için güven unsuru olmaya devam ettiğini söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün yaptığımız bu hamle, şirketimizin büyüme stratejisini desteklerken, sektörün lokomotif kuruluşu olarak ekonomiye sağladığımız katkıyı bir kez daha pekiştirmiş oldu. 2024 yılı şirket kârımızın 2 milyar TL'sini nakden, 5 milyar TL'sini bedelsiz sermaye olmak üzere toplamda yüzde 55,44 oranında ortaklarımıza değer olarak sunma kararı aldık. Kâr dağıtımını 28 Ağustos 2025 tarihinde tek seferde yapmayı planlıyoruz. Bu hususları da Yönetim Kurulu kararımız ile 25 Nisan 2025 tarihinde Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunmaya karar verdik. Nakit brüt 2 milyar TL, bedelsiz 5 milyar TL olmak üzere toplam 7 milyar TL kâr dağıtımı yapacağız. Ayrıca bizim için başka önemli bir gelişmeyi de paylaşmak isterim. 2024 yılında hisse değerinde yüzde 98 artış sağlayarak, BIST Temettü 25 Endeksi'ne giren tek sigorta şirketi olmanın gururunu paylaşmıştık. Bugün de 2025 yılı ikinci üç aylık dönemi için BİST pay endeksi kapsamında yer alacak paylar belirlendi ve Şirketimizin payları BIST 50 endeksi için yedek paylar arasında yer aldı. Gösterdiğimiz bu güçlü finansal performans ve istikrarlı büyüme, yatırımcılarımıza ve ekonomimize duyduğumuz güvenin en somut göstergesi oldu. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz."