Türkiye Sigorta'dan basın çalışanlarına özel ayrıcalıklar! Detaylar belli oldu

Türkiye Sigorta, Basın İlan Kurumu ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında; Basın İlan Kurumu çalışanları ve Kurumda akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde görev yapan basın mensupları ve birinci derece yakınlarına sigorta ürünlerinde indirimler sunuyor. Üstelik Kasko, Konut, Tamamlayıcı Sağlık ve Özel Sağlık Sigortası'nda 31 Mart'a kadar peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla!

Kampanya Koşulları

İndirimlerden, Basın İlan Kurumu'nda görev yapan kişiler ve bu kişilerin 1. derece yakınları (eş, çocuk, anne, baba)

Kuruma akredite olan gazete, dergi ve internet haber sitelerinde görev yapan kişiler ve bu kişilerin 1. derece yakınları (eş, çocuk, anne, baba) faydalanabileceklerdir.

Kurum çalışanları için Basın İlan Kurumu çalışanı olduğunu gösteren Çalışan Kimlik Kartının talep esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Süreli yayınlarda çalışan kişilerin ise ilgili süreli yayında çalıştığını gösterir çalışma belgesi ibraz etmesi gerekmektedir. Ek olarak ilgili kurumun Basın İlan kurumuna akredite olması gerekmektedir.