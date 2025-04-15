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Ekonomi

Türkiye sınırında muazzam rezerv! Dünya deviyle imzalar resmen atıldı

Ciddi potansiyele sahip olan komşu Bulgaristan, dünya enerji devi Shell ile petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin sözleşme imzaladı.

AA15 Nisan 2025 Salı 12:38 - Güncelleme:
Türkiye sınırında muazzam rezerv! Dünya deviyle imzalar resmen atıldı
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Bulgaristan hükümeti, Karadeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için enerji şirketi Shell ile sözleşme imzaladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bakanlar Kurulu binasında düzenlenen imza törenine Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Shell Bulgaristan Arama ve Üretim Müdürü Vanya Ivancheva katıldı.

Başbakan Jelyazkov, imza töreninde yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ve doğal gaz yataklarının geliştirilmesinde muazzam bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Sözleşme kapsamında Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde yer alan "1-26 Han Tervel" bloğunda petrol ve doğal gaz keşiflerinin yapılacağı belirtildi.

Bu çalışmaların, Bulgaristan'ın enerji bağımsızlığı anlamında kendi üretim potansiyelini ortaya çıkarmada önemli adım olacağı kaydedildi.

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