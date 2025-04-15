Bulgaristan hükümeti, Karadeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için enerji şirketi Shell ile sözleşme imzaladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bakanlar Kurulu binasında düzenlenen imza törenine Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Shell Bulgaristan Arama ve Üretim Müdürü Vanya Ivancheva katıldı.

Başbakan Jelyazkov, imza töreninde yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ve doğal gaz yataklarının geliştirilmesinde muazzam bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Sözleşme kapsamında Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde yer alan "1-26 Han Tervel" bloğunda petrol ve doğal gaz keşiflerinin yapılacağı belirtildi.

Bu çalışmaların, Bulgaristan'ın enerji bağımsızlığı anlamında kendi üretim potansiyelini ortaya çıkarmada önemli adım olacağı kaydedildi.