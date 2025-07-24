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Ekonomi

Türkiye-Somali paktına katılma isteğini ilan ettiler: Hedeflerinde 3'lü işbirliği kurulması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisalam Abdi Ali ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Bayramov, 'Türkiye ile Somali arasında güçlü ilişkiler mevcut. Azerbaycan'ın Türkiye ile olan stratejik ortaklığı göz önüne alındığında, üç ülke arasında işbirliği olanakları masaya yatırıldı.' ifadesini kullandı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
Türkiye-Somali paktına katılma isteğini ilan ettiler: Hedeflerinde 3'lü işbirliği kurulması
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisalam Abdi Ali, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Bayramov, Azerbaycan ile Somali arasındaki ilişkilerin son dönemde artan bir ivmeyle geliştiğini belirterek, iki ülkenin uluslararası platformlarda sergilediği dayanışmadan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Azerbaycan ile Somali arasında özellikle Birleşmiş Milletler ve Bağlantısızlar Hareketi gibi uluslararası kuruluşlarda örnek bir işbirliği yürütüldüğünü hatırlatan Bayramov, "Somali, yıllar boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı kurulan temas grubunun üyesi olmuştur. Azerbaycan da Somali'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir." dedi.

Bayramov, "Türkiye ile Somali arasında güçlü ilişkiler mevcut. Azerbaycan'ın Türkiye ile olan stratejik ortaklığı göz önüne alındığında, üç ülke arasında işbirliği olanakları masaya yatırıldı." ifadesini kullandı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ali de Azerbaycan'ın Somali'ye enerji ve petrol sektörlerinde sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ali, "Somali tarım alanında zengin bir tecrübeye sahip. Bu alanda da Azerbaycan ile işbirliği geliştirmek istiyoruz. Azerbaycan hükümeti, Somali'den gelen öğrencilere burada eğitim imkanı tanıyor. Bu öğrenciler ileride doğal kaynakların araştırılmasında ülkemize katkı sunacak. Ayrıca savunma ve güvenlik alanında da geniş bir işbirliğimiz mevcut." diye konuştu.

Türkiye ile Somali arasında derin ilişkiler bulunduğunu belirten Ali, "Azerbaycan da bize her zaman dostane yaklaşmıştır. Somali'deki doğal kaynakların keşfinde Türkiye, Azerbaycan ve Somali'nin birlikte çalışması mümkündür." şeklinde konuştu.

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