Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin konu hakkında Suriye'deki yeni yönetimle irtibata geçtiği bildirildi. Türkiye'den Suriye'ye giden ürünlerde gümrük vergisinin artırıldığı iddialarına cevap veren Bakanlık, Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapıldığını belirterek, "Görüşmelerde önümüzdeki hafta yüz yüze toplantı yapılması planlandı" dedi.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'NİN KARARI SONRASI YÜZ YÜZE GÖRÜŞME PLANI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de geçici hükümetin "Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırdığı" yönünde ortaya atılan iddialara cevap verildi.

Suriye'deki yeni yönetimin aldığı kararı hatırlatan Ticaret Bakanlığı, "Suriye Yeni Yönetimi 11 Ocak 2025 tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye'nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşa sürecine vereceği katkıdan bahsedilen açıklamanın devamında, "Ülkemiz, Suriye'de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir." denildi.

Türkiye ile Suriye'nin yakın zamanda konu hakkında toplantı yaptığı belirtilen bilgilendirmenin devamında ise, "Son olarak, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapılmıştır. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasını son bölümünde şu ifadelere yer verildi;

"Suriye'nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. "