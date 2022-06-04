Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin Türkiye'nin dünya genelinde enerji krizinin yaşandığı dönemde yatırımları kısmak yerine geliştirdiğini belirterek, "Bunun sonuçlarını TPAO olarak hem yurt içi üretimde hem de yurt dışındaki projelerde varlığımızın büyümesiyle almış durumdayız." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı"nda Anadolu Ajansı'nın soruları cevaplayan Bilgin, salgın sebebiyle fuarın iki yıldır düzenlenemediğini belirterek fuarın tekrar yüz yüze düzenlenmeye başlanmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bilgin, TPAO'nun yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan'ın en büyük projelerinde görev aldığını anımsatarak, "Azerbaycan'a yapılan yatırım büyüklüğü itibariyle bakıldığında Azerbaycan'ın en büyük 2. yabancı yatırımcısı TPAO'dur. Bu çerçeve içerisinde bu yatırımlarla beraber elde ettiğimiz özellikle dünyanın önde gelen petrol ve gaz projelerinden biri olan Şahdeniz gibi bir projede 2. büyük ortak pozisyonundayız. Dolayısıyla, diğer projelerde de, Azeri-Çırak-Güneşli gibi projelerde de majör ortaklıklarımız var. Aslında Azerbaycan'daki yeni petrol ve doğal gaz alanlarında da rol alarak büyümeyi hem Azerbaycan ekonomisi için hem Türkiye ekonomisi için üretimi sürdürebilmeyi istiyoruz." dedi.

Tüm dünyada etkisini sürdüren enerji krizinde dünyanın en büyük enerji pazarlarından biri olan Avrupa'nın çözüm arayışı içerisinde olduğunu belirten Bilgin, sürdürülen projelerle TPAO'nun hem Avrupa hem de Türkiye'nin enerji güvenliği açısından küresel enerji sektöründe önemli yol oynamak istediğini kaydetti.

Bilgin, dünyada yaşanan enerji krizinin son dönem jeopolitik riskleriyle izah etmenin tam olarak doğru olmayacağını, krizin daha geniş bir perspektif içerisinde, salgın öncesi ve sonrası süreci da dahil ederek değerlendirilmesi gerektiği söyleyerek şunları kaydetti:

"2019'da, petrol ve doğalgaz sektöründeki yatırım toplamı 560 milyar dolar iken 2020 yılında pandemi sonrası etkiyle beraber 400 milyar dolara düştü. Aslında kısacası sektörün 160 milyar dolarlık yapmadığı bir yatırım var. Bu yapılmayan yatırımın desteklemediği üretim bugün aslında talebin pandemi sonrasında tekrar toparlanmasıyla beraber yerine ikame edilemediği için hem petrol hem de doğal gaz fiyatlarında yukarı doğru bir yönelim oluşturuyor. Dolayısıyla aslında petrol ve doğal gaz fiyatları, mevcut jeopolitik risklerden ziyade aslında pandemi süreci ve pandemi sonrasında gelişen şartlardan etkilenmiştir."

Petrol ve doğal gaz fiyatlarında kısa vadede ani değişiklikler beklemenin doğru olmayacağını belirten Bilgin, "Türkiye olarak biz bu kriz döneminde yatırımları kısmak yerine geliştirdik. Ve bunun sonuçlarını TPAO olarak hem yurt içi üretimde hem de yurt dışındaki projelerde varlığımızın büyümesiyle almış durumdayız." dedi.