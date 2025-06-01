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Ekonomi

Türkiye tarafından üretildi! Siparişin ilki başkente ulaştı

Raylı ve elektrikli toplu taşıma sistemleri üreticisi Bozankaya'nın Sırbistan için imalatına başladığı 25 tramvaydan ilki başkent Belgrad'a ulaştı.

AA1 Haziran 2025 Pazar 13:57 - Güncelleme:
Türkiye tarafından üretildi! Siparişin ilki başkente ulaştı
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Belgrad Kent Ulaşım Şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bozankaya tarafından üretilecek 25 tramvaydan ilkinin Türkiye'den Belgrad'daki bekleme istasyonuna geldiği duyuruldu.

Tramvayın 30,5 metre uzunluğunda, 170'i ayakta ve 48'i oturan yolcu kapasitesinin olduğuna işaret edilen açıklamada, 6 giriş/çıkış kapısının yer aldığı ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabildiği bildirildi.

Açıklamada, Belgrad'daki toplu taşıma sisteminin yenilenmesi amacıyla çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic de Türkiye'den ikinci tramvayın haziran sonunda geleceğini, sipariş edilen 25 tramvayın bir yıl içinde Sırbistan'a ulaşacağını belirtti.

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