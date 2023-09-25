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Ekonomi

Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınmasına ilişkin başvurular başladı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 2 bin işçi alınmasına ilişkin başvuruların başladığını bildirdi.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınmasına ilişkin başvurular başladı
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Şentürk, gazetecilere, bugün itibarıyla 2 bin işçinin alım başvurularının başladığını belirtti.

Vatandaşların kuruma gelmeden de başvurularını yapabildiğini ifade eden Şentürk, "ALO 170 üzerinden, iletişim hatları ve e-şube üzerinden kurumumuza gelmeye gerek kalmadan başvurular şu anda devam etmektedir. Özellikle 2019'da oluşan kalabalık ortamın bugün oluşturulmamasından dolayı, özellikle ALO 170 iletişim hattına, genel müdürlüğümüze ve tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şentürk, başvuruların 5 gün süreceği bilgisini paylaşarak, "Bu önemli bir konu. 18 yaşını tamamlamış ve 32 yaşından gün almamış vatandaşlarımız 29 Eylül 2023 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerdir. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda hassas davrandıkları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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