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Ekonomi

Türkiye, TCG Volkan gemisini hibe etti! Binlerce km ötedeki ülkeye anlamlı destek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan TCG Volkan hücumbotu, Maldivlerin savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hibe edilecek.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 11:32 - Güncelleme:
Türkiye, TCG Volkan gemisini hibe etti! Binlerce km ötedeki ülkeye anlamlı destek
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AA muhabirinin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Maldivler arasında yapılan mutabakata göre Doğan sınıfı hücumbotlardan TCG Volkan gemisi Maldivler'e gönderilecek.

Hibe hazırlığı kapsamında, bakım ve onarım çalışmaları İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan TCG Volkan'ın, Maldivler'e transferinin havuzlu taşıma gemisi ile Nisan-Haziran ayları arasında yapılması planlanıyor.

TCG Volkan, havuzlu taşıma gemisi ile denizden Maldivler'e ulaşmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilecek bir ekip tarafından faal hale getirilecek.

Hibe işlemlerinin Temmuz ayında tamamlanması öngörülen TCG Volkan'ın Maldivler Savunma Kuvvetlerine katılmasının ardından gemide görev yapacak Maldivler personeli için Türkiye'de verilmesi planlanan ve 7 Nisan'da başlayan ferdi eğitimler 9 Mayıs'ta son bulacak.

TCG Volkan'ın Maldivler'de faal hale getirilmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca oluşturulacak eğitici ekip tarafından tüm gemi mürettebatına 2 hafta süreyle gemide ileri seviye birlik eğitimleri verilmesi planlanıyor.

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