Türkiye tek çareleri! Doğal gaz krizinde yeni gelişme

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrei Spinu, hükümetinin Azerbaycan'dan gaz tedarikini tartıştığını söyledi. Söz konusu anlaşma sağlanırsa Moldova hükümetine sağlanacak enerji arzı Türkiye-Azerbaycan arasında bulunan TANAP üzerinden yapılacak.

DOĞAL GAZ İÇİN FIRSAT OLACAK

Kesin tarih vermeyerek açıklama yapan Andrei Spinu, "Moldova'nın Azerbaycan'dan gaz satın alması için gerçek şanslar var, arz kaynaklarını çeşitlendirmek için bir fırsat olacak. Belirli tarihler vermeyeceğim, ancak önümüzdeki yıllarda bir alternatifimiz olacağı garanti." İfadelerine yer verdi.

Azerbaycan gazının maliyeti konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını da sözlerine ekleyen Spinu, Moldova hükümeti, Rusya pazarına olan bağımlılığı azaltmak için gaz arz kaynaklarını çeşitlendirme niyetini dile getirdi.

TANAP DETAYI

Hatırlamak gerekirse, 31 Aralık 2020'de TAP (Trans-Adriyatik Boru Hattı) inşaatının tamamlanmasıyla Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa'ya ticari gaz tedarikine başladı. Avrupa Komisyonu'nun Güney Gaz Koridoru girişimi, Hazar ve Orta Doğu bölgelerinden Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu inşa etmeyi amaçlıyor. Azerbaycan'dan Avrupa'ya uzanan güzergah, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve TAP'tan oluşuyor.

Geçen yıl TAP, Avrupa'ya 8,1 milyar metreküp doğalgaz taşıdı. 2022'nin sonlarında Azerbaycan, Avrupa'ya gaz arzını 9,1 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor ve 2023'te gaz arz hacminin 11 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.