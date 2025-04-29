Polonya'nın başkenti Varşova'da Üç Deniz Girişimi'nin 10. zirvesinin açılışında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin öncülük ettiği ekonomik ortaklık olan girişime Karadağ ve Arnavutluk'un resmi pozisyonda ortak üye şeklinde katılacağını, Türkiye ve İspanya'nın ise stratejik ortak olacağını duyurdu.

Duda, bu yılki zirvenin, mevcut jeopolitik durum ve Polonya'nın doğu sınırında devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle önemli olduğunu belirterek, "Bu yeni katılımcılar sayesinde bu formattaki işbirliğinin daha verimli hale geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerindeki altyapıyı birbirine bağlamayı hedefleyen girişim, kuzey-güney eksenindeki ülkeleri entegre etmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) desteğiyle 2015'te Polonya ve Hırvatistan'ın öncülüğünde başlatıldı.

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Dün başlayan Üç Deniz Girişimi'nin 10. Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı ana genel oturumu bugün Varşova'daki Kraliyet Kalesi'nde yapılacak.

Zirveye 12'si cumhurbaşkanı düzeyinde olmak üzere 23 heyet katılıyor.

ABD, Japonya ve Arap devletleri de dahil Avrupa dışı ülkelerden temsilcilerin de zirvede yer alması bekleniyor. Zirvede, Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil edecek.

Girişim, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefliyor.

Girişimin öncelikli projeler listesinde 143 proje yer alıyor. Üç Deniz Girişimi, başlangıçta Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya olmak üzere 12 AB üye ülkesini bir araya getirmişti.

Söz konusu işbirliğinin Üç Deniz Girişimi olarak adlandırılmasında, 12 ülkenin coğrafi olarak Baltık, Adriyatik ve Karadeniz arasında konumlanması ve bu üç deniz üzerinden dünya pazarlarına erişmeyi hedeflemesi rol oynuyor

Girişim, 2023'te Yunanistan'ı da kapsayacak şekilde genişledi.

ABD, Japonya, Avrupa Komisyonu ve Almanya'da girişimin stratejik ortakları arasında yer alıyor.

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Türkiye de Üç Deniz Girişimi'nin önemli projelerinden biri olan Via Carpatia'da da yer alıyor. Otoyol, Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan (Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'dan sonra) Selanik Limanı'na ve buradan İstanbul'a uzanıyor.

Türkiye'nin söz konusu girişimde daha fazla yer alması, bölge güvenliğine özellikle Karadeniz havzasına, savunmasına ve ekonomik canlılığına artı ve somut değerler katması bekleniyor.

Öte yandan, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki, başta ulaşım olmak üzere, altyapı Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha eski ve yetersiz durumda bulunduğu, 2030'a kadar ulaştırma alanında 290 milyar avro, enerjide 88 milyar avro ve telekomünikasyonda 160 milyar avro altyapı yatırımı ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor.

