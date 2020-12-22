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Ekonomi

Türkiye-Ukrayna ortak korvet adımı! Nerede üretileceği belli oldu

Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetlerin Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde üretileceği açıklandı.

AA22 Aralık 2020 Salı 08:25 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 08:25
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Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Okean tersanesinde üretilecek.

Tersaneden yapılan açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında ekim ayında imzalanan askeri iş birliği çerçevesi anlaşması ve 14 Aralık'ta imzalanan askeri anlaşmalar kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için korvet üretimi konusunda Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığıyla memorandum imzalandığını kaydedildi.

Açıklamada, tersanenin Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından teknik özellikleri ve nitelikli personeli göz önünde bulundurularak seçildiği belirtildi.

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