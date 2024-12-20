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  • Türkiye-Umman mutabakat zaptı imzaladı! Bakan Şimşek duyurdu
Ekonomi

Türkiye-Umman mutabakat zaptı imzaladı! Bakan Şimşek duyurdu

Bakan Şimşek, 'Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık' dedi.

20 Aralık 2024 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Türkiye-Umman mutabakat zaptı imzaladı! Bakan Şimşek duyurdu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladık. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık. Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik" dedi.

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