Türkiye üretim üssü haline geldi! 750 milyar dolarlık pazarda hedef aslan payı

Yerli ve yabancı kozmetik firmaları, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneğince (KÜAD) Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde buluştu. "Yeşil mutabakat" ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede, çevreye dost yeni ürünler değerlendirildi.

Kongreye katılan KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, AA muhabirine, Türkiye'nin dünya kozmetik piyasasında önemli bir konuma ulaştığını ve özellikle Orta Doğu'da çok iyi bir durumda olduğunu söyledi.

160'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye'nin 160'tan fazla ülkeye kozmetik ihraç ettiğini dile getiren Kahrıman, en fazla Irak, Rusya, ABD ve İran'a satış gerçekleştiğini bildirdi.

Özellikle deodorant, renkli kozmetik ve ıslak mendil başta olmak üzere 50'ye yakın çeşitte ürün ihraç edildiğini belirten Kahrıman, "Islak mendilde dünyanın en büyük üretici ülkelerinden birisiyiz, ilk 5'e giriyoruz. Renkli kozmetikte bazı markalarımız global oyuncular oldu. Sabunda çok iyi yerdeyiz, özellikle bazı yakın ülkelerde pazar lideri olan üreticilerimiz var. Cilt bakım ürünlerinde de son yıllarda atak yaptık. Yaşlanma karşıtı, cildin kusurlarını giderici ürünler noktasında çok iyi üreticilerimiz var." dedi.

Her yıl düzenli büyüyen sektörlerden biri olduklarının altını çizen Kahrıman, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ihracata imza attıklarını kaydetti.

- "SAĞLIK BAKANLIĞINA KAYITLI 3 BİN 700'E YAKIN ÜRETİCİ VAR"

Levent Kahrıman, genç nüfus avantajına sahip Türkiye'nin çok fazla kimyager, kimya mühendisi, biyolog, eczacı gibi meslek gruplarıyla kozmetikte önemli bir üretim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Güvenilirlik konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Kahrıman, şunları söyledi:

"Çok önemli tesislerimiz ve Sağlık Bakanlığına kayıtlı 3 bin 700'e yakın üreticimiz var. Bu sayı Avrupa'daki üretici profiline göre çok iyi, ortalamanın üstündeyiz. Türkiye'de çok fazla kozmetik markası olmakla beraber dünyada çok fazla konumlanmış kozmetik markamız yok. Daha çok markalı firmalar Türkiye'de ürününü ürettirmek için geliyor. Bu anlamda Türkiye alternatif üretim üssü olmuş halde. Çünkü dünya standartlarında hızlı, yenilikçi ve uygun fiyatlı ürünler üretiliyor."

Bilinmeyen markaların merdiven altı ya da yasa dışı üretim gibi algılandığını aktaran Kahrıman, bunun tamamen yanlış olduğunu söyledi.

Merdiven altı üretimin yasa dışı üretim olduğunun altını çizen Kahrıman, Bakanlık yetkililerince sık sık denetim yapıldığını anlattı. Kahrıman, tüketicilerin alışveriş yaparken firmanın Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olup olmadığına ve ürünün etiketlerine dikkat etmelerini önerdi.



- "ATALARIMIZDAN KALAN BİR MİRASIMIZ VAR"

Kahrıman, bugün Türkiye'de hiç bilinmeyen bazı firmaların, ABD'nin, Avrupa'nın zincir mağazalarının tüm mallarını ürettiğine dikkati çekerek, "Markası bilinmeyen çok sayıda yerli firma, dünyaca ünlü markaların üreticisi konumunda. Bilmediğiniz birçok firma, bildiğiniz birçok markayı yapıyor. Çok fazla ünlü markanın üreticisiyiz. Bazı etiketlerde bunu görebilirsiniz. Adını duyduğunuzda 'bu merdiven altı mı?' dediğiniz firma, dünyada çok büyük paralarla satın aldığınız markaları üretiyor. Türkiye böyle bir üretim üssü haline geldi, çok ciddi potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin endemik bitkiler konusunda zengin potansiyele sahip olduğuna değinen Kahrıman, kozmetik alanında bu bitki türlerinden de faydalandıklarını söyledi.

Bu bitkilerin yüzlerce yıl önce gıda ve kozmetik alanlarında kullanıldığını anımsatan Kahrıman, "Atalarımızdan kalan bir mirasımız var, bu mirasın üzerine bugünkü endüstrimizi kurabiliriz. Türkiye'de çok büyük bir kaynak var, bu kaynakla ülkenin kozmetik hikayesini yazabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE'NİN PAYINI ARTIRMAK İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"

KÜAD Uluslararası Kozmetik Kongresi Başkanı Fuat Arslan da kozmetiğin gerek dünyada gerekse Türkiye'de gelişen bir sektör olduğunu anlattı.

Dünyada kozmetik sektörünün büyüklüğünün 2023 sonunda 750 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden Arslan, Türkiye'nin buradan alacağı payı artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Özellikle online ticaretin gelişmesiyle cilt bakım ürünlerine ilgilinin arttığını dile getiren Arslan, "Türkiye'de kozmetik, sürekli büyüyen dinamik bir sektör. Özellikle bu yıl cilt bakım ürünlerinde inanılmaz bir atak oldu ve yüzde 16'lık bir büyüme gerçekleşti." dedi.