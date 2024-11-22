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Ekonomi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası için yeni esaslar belirlendi

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında aracıların müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin kullanımına yönelik esaslar belirlendi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 10:23 - Güncelleme:
Türkiye Ürün İhtisas Borsası için yeni esaslar belirlendi
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Ticaret Bakanlığının Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerini temsilen düzenlenen elektronik ürün senedi ve vadeli işlem sözleşmelerinin Türkiye Ürün İhtisas Borsasında alım satımına aracılık edilmesi ve aracılık hizmetlerine ilişkin işlemleri düzenliyor.

Buna göre yönetmelikle, aracıların müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin kullanımına yönelik esaslar tespit edildi.

Aracılar, çerçeve sözleşmesinde müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki nakitleri toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirebilecek.

Söz konusu nakitlerin toplu olarak değerlendirilmesi halinde elde edilen gelirlerin müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılması esas olacak.

Aracıların, çerçeve sözleşmesinde açıkça belirtmek kaydıyla müşteri hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin kullanımında alt limit belirlemeleri de mümkün hale getirildi.

Bankalar nezdinde tutulan müşteri nakitlerinin aracı müşterileri için açılacak münferit bir hesapta, aracının kendi nakit varlığından ayrı olarak izlenmesi gerekecek.

Ayrıca, aracılı sisteme geçiş aşamasında yaşanacak yoğunluk, oluşabilecek müşteri mağduriyetleri ve operasyonel riskler göz önünde bulundurularak bazı beyanların elektronik ortamda alınması sağlandı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında uygulanan asgari emir miktarı sebebiyle emirlerin parçalı eşleşebilmesi durumunda asgari emir miktarı altında bakiyesi kalan mudilere çözüm getirilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.

  • Türkiye Ürün İhtisas Borsası
  • Aracı Hesapları
  • Nakit Alacak

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