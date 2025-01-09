''Türkiye uykularımızı kaçırıyor'' itirafı: Türk ordusu kapımıza dayanabilir

Esed rejiminin çöküşü sonrası İran ve Rusya'nın etkisini kaybettiği Suriye'de Türkiye'nin artan varlığının İsrailli yetkililer için giderek artan bir endişe kaynağı olduğu dile getirildi.

Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'de iktidara geldiğinden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerinin İsrail yönetimi için uykusuz gecelere neden olduğu ifade edildi.

İsrail basınına konuşan Tel Aviv'deki üst düzey bir siyasi kaynak, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinin son günlerde en önemli öncelik haline geldiğini itiraf etti.

İsrailli yetkililer, Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinin "iki ülke arasında ağır sürtüşme potansiyeli" taşıdığını düşünüyor.

İsrail, Nagel Komisyonu raporunda yansıtıldığı gibi Türkiye'nin stratejik bir tehdit olma olasılığına hazırlanıyor. Önümüzdeki 10 yılda İsrail'in güç oluşturma ihtiyaçları ve güvenlik bütçesi hakkında öneriler formüle etmek üzere kurulan komisyon, raporda Türkiye'den 15 kez söz ederek bölgesel istikrarsızlığı ve Ürdün monarşisini istikrarsızlaştırma girişimleri, Mısır ve Türkiye yaklaşımlarındaki değişimler ve İsrail ile artan sürtüşme gibi hızlı değişim potansiyelini vurguladı.

Suriye'nin Türkiye'nin vekili haline gelmesinin sorunu tırmandıracağı, Türk ordusunun İsrail'in kapısına kadar uzanabileceğini kaydeden kıdemli diplomat, İsrailli yetkililerin Türkiye'nin Şam'daki en etkili güç haline geldiğinin farkında olduğu söyledi.

İSRAİL'DE "TÜRKİYE" KORKUSU

İki İsrailli yetkili The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı İsrael Katz'ın Çarşamba akşamı Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Toplantı, İsrailli yetkililerin Esed sonrası Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunun artacağı olasılığına ne kadar önem verdiklerini ve hatta bundan ne kadar korktuklarını ortaya koyuyor.

Yetkililer Netanyahu'nun da önümüzdeki günlerde Türkiye konusunda bir toplantı düzenlemesinin beklendiğini söyledi.