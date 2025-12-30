Türkiye ''Uzak Doğu'' için kolları sıvadı! Kural bozucu uygulamaların önü kesilecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Türkiye, bu yıl birçok ülkeyle karşılıklı ticareti artırmak ve ekonomik ilişkileri sürdürülebilir şekilde güçlendirmek amacıyla yoğun bir ticaret diplomasisi yürüttü. Bu kapsamda serbest ve tercihli ticaret anlaşması müzakerelerine odaklanan Türkiye, gerek Afrika gerekse Uzak Ülkeler stratejileriyle de ihracatın geleneksel ürün-pazar yapısını bir ileri aşamaya taşımayı, yeni ürün ve pazar çeşitliliğini artırmayı hedefledi.

Bu doğrultuda özellikle Türkiye ile İngiltere arasında 2021'de yürürlüğe giren STA'nın güncellenmesine yönelik müzakereler yoğun şekilde devam etti. Müzakerelerde özellikle dijital ticaret, finansal ve profesyonel iş hizmetleri ile yatırım da dahil olmak üzere birçok alanda olumlu ilerlemeler kaydedildi. İki ülke arasındaki güncellenen STA'nın 2026 yılının ikinci yarısında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ayrıca ortak komite ve karma komisyon toplantılarına da ağırlık verilerek, birçok ülkeyle çeşitli sektörlerde gerek resmi gerekse sektör temsilcileri aracılığıyla ikili görüşmeler yapıldı.

- "GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN E-TİCARETİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GÜNCELLENMESİ ÇABALARI SÜRÜYOR"

Bakan Bolat, AA muhabirine, yıl içerisinde yürütülen ticaret diplomasisi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika ve ticaret diplomasisindeki takım kaptanlığıyla, bu yıl 100'ü aşkın ülkenin bakanlarıyla 176'dan fazla toplantı yaptıklarını belirten Bolat, çok taraflı kuruluşların ticaret bakanlarıyla zirve toplantıları gerçekleştirdiklerini de söyledi.

Bolat, bunların yanı sıra Karma Ekonomik Komisyonu (KEK), Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantıları yürüttüklerini, özellikle Avrupa Birliği (AB) ile yoğun bir yüksek düzeyli ticaret diyaloğu içerisinde bulunduklarını anlattı.

Gümrük Birliği'nin özellikle hizmetler sektörü ve e-ticareti kapsayacak şekilde güncellenmesi yönünde çabaları olduğunu dile getiren Bolat, "AB Komisyonu da bu konuda bizimle hemfikir ancak AB Konseyi, birkaç ülkenin anlamsız karşı çıkmaları nedeniyle henüz komisyona müzakerelere başlaması yönünde yetkilendirme yapmadı." dedi.

Bolat, İngiltere'nin ise Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, 2026'ın ilk ayında Türkiye-Birleşik Krallık JETCO 8. Dönem Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini, Brüksel'de ise komisyon üyelerinin bazılarıyla önemli ikili görüşmeler yapacaklarını belirtti.

İngiltere ile yürütülen STA müzakerelerini de değerlendiren Bolat, "İngiltere ile mevcut mallar bazındaki STA'nın hizmetler sektörüne genişletilmesi müzakereleri başarıyla devam ediyor, teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Körfez İşbirliği Konseyi ile STA görüşmeleri devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile STA'lar ise yürürlüğe girdi." dedi.

Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde 2026'da Türkiye'de yapılacağını hatırlattı.

Öte yandan Ekonomik İşbirliği ile Gelişen 8 Ülke (D8) teşkilatının ticaret bakanlarıyla tercihli ticaret anlaşmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Bolat, Afrika ve Uzak Ülkeler stratejilerine de devam ettiklerinin altını çizdi.

Bolat, ABD'nin ise Türkiye'nin ikinci büyük dış ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Trump başkanlığı altında ciddi bir korumacı, yüksek gümrük duvarlarından oluşan bir ticaret politikası izliyorlar. Washington'da da hem dış ticaretten sorumlu özel temsilci hem iç ticaretten sorumlu ABD Ticaret Odası yetkilileriyle kapsamlı görüşmeler yaptık, büyük müzakere maratonu ilerliyor. Öte yandan Uzak Doğu bizim çok dış ticaret açığı verdiğimiz bölge, orayla ilişkilerde de ihracatı maksimum artırabilme çabamız, haksız ve yasa dışı ticari kuralları bozan uygulamalara karşı da ithalat tedbirlerimiz alınıyor. Bu anlamda anti-damping, telafi edici vergi soruşturmaları, anti-sübvansiyon soruşturmalarıyla çok yoğun bir çalışma ortamındayız."

