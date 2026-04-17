  Türkiye üzerinden Suriye'ye enerji köprüsü! Aliyev ve Şara Antalya'da masaya oturdu
Türkiye üzerinden Suriye'ye enerji köprüsü! Aliyev ve Şara Antalya'da masaya oturdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında bir araya geldi. Enerji iş birliğinin ön plana çıktığı görüşmede, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesi kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca bölgesel ihtilafların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Şara, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede enerji alanındaki işbirliği imkanları ele alındı. Bu kapsamda Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesinin, Suriye'nin enerji güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra ülkenin genel kalkınmasına da destek verileceği belirtildi.

Bölgedeki gerginlikten duyulan endişenin dile getirildiği görüşmede, ihtilafların diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

Şara, Azerbaycan'ın Suriye'ye desteğinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev'in Azerbaycan'a davet ettiği Şara'nın, söz konusu daveti kabul ettiği bildirildi.

