24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,756
  • 6,3602
  • 274.597
  • 103544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu at yarışlarını özelleştiriyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TVF’den yapılan açıklamaya göre, TVF’nin sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme konularında hizmet alımı yapılması planlanıyor. TVF, süreçte finansal danışman olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKB) ve EY Türkiye (Ernst & Young), hukuk danışmanı olarak da Lexist Avukatlık Bürosu ile çalışacak. Finansal danışmanların da incelemeleri sonrasında sektörün gelişimini destekleyecek ve kamuya en fazla yarar sağlayacak model ile hizmet alım süresine karar verilecek. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinin ardından bu alanda deneyimli ulusal ve uluslararası stratejik oyuncular sürece davet edilecek. 

KATMA DEĞER SAĞLANACAK

6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 49 yıl süreyle at yarışı düzenleme hakkı lisansları TVF’ye devredilmişti. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, ülkemizdeki mevcut at yarışı sisteminin köklü ve uzun bir geçmişi bulunduğunu belirterek, “At yarışları ve at yarışı bahis oyunlarını dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Milli Piyango oyunlarında olduğu gibi at yarışlarında da süreci Türkiye’ye değer katma misyonumuz doğrultusunda başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.  

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Bu adada ücretsiz ev veriyorlar!

Bu adada ücretsiz ev veriyorlar!

Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma açıldı

Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma açıldı

Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama

Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama

Anne-kız kabusu yaşadı: Dünyanın en zehirlisini yemişler

Anne-kız kabusu yaşadı: Dünyanın en zehirlisini yemişler
 

POPÜLER HABERLER

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Vahayı andırıyor... Görüntüsüyle dikkat çekiyor

Vahayı andırıyor... Görüntüsüyle dikkat çekiyor

11 bin 800 yıl öncesine ait... Mardin'de bulundu

11 bin 800 yıl öncesine ait... Mardin'de bulundu

'Mezopotamya güneşi' için sıraya girdiler... Siparişlere yetişemiyorlar!

'Mezopotamya güneşi' için sıraya girdiler... Siparişlere yetişemiyorlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA