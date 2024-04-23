Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında "Kalkınma Yolu" mutabakat zaptı imzalandı. Bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak 'Yeni İpek Yolu' olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Asya, Avrupa ve petrol ile doğal gaz zengini Irak'ı birbirine bağlayan Türkiye-Basra Körfezi Ekonomik Koridoru projesi uzmanlarca bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ekonomik Koridorun, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma siyasetini destekleyen çok önemli bir girişim olduğu belirtiliyor.

Projenin önemi ve Türkiye'ye katacakları TVNET canlı yayınında değerlendirildi.

KALKINMA YOLU'NUN ÖNEMİNİ 'İSRAİL' ÖRNEĞİYLE ANLATTI



Gazeteci Nedim Şener, harita üzerinde yaptığı konuşmada, projenin önemini 'İsrail' örneği üzerinden anlatıp bölgede çıkarılmak istenen savaşın asıl nedenine vurgu yaptı.

Mezopotamya'yı işaret ederek, "Sabotaja en açık yer burası" diyen Şener, "Buralara ne diyorlar? Vadedilmiş topraklar. Bakın bu proje, İsrail'in projesini kesiyor. Bölgeye inanılmaz bir refah getiriyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR ŞEY YAPMAYA KALKTIĞINDA ABD SABOTE EDİYOR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerine vurgu yapan Şener, "Körfez ülkeleri de bunun paydaşı. Yapılan görüşmenin içeriğinde güvenlik meselesi de var. Türkiye bunları neden anlattı? Türkiye, Türk cumhuriyetleriyle, Arap ülkeleriyle bir şey yapmaya kalktığında hemen sabote ediliyor. Yunanistan ile görüştüğümüzde bile ortalık karışıyor. Türkiye, Orta Doğu'da bir şey yapmaya kalktığında mutlaka Amerika'nın bir sabotajı oluyor. Senin yanında görünüyor olsa dahi bir sabotajı var." ifadelerini kullandı.