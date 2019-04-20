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Türkiye ve ABD'den 75 milyar dolarlık dev hamle

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ortak çalışma grubu kuruyoruz.' dedi.

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Pekcan, AA muhabirine ABD temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Jared Kushner ile yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı'nda da Türk- Amerikan iş adamları ile bir araya geldiklerini anlattı.

Türkiye ve ABD’nin müttefik ve dost ülkeler olduğuna işaret eden Pekcan, iki ülkenin aynı zamanda büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortakları olduğunu dile getirdi.

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede kararlaştırılan ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltilmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. ABD Ticaret Bakanı Ross ile ticarete konu ürünlerin çeşitlendirilmesi, mevcut potansiyelin daha iyi kullanılması hususlarında ortak çalışma yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ortak teknik çalışma grubu kuruyoruz." diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasında havacılık ve savunma, otomotiv, çelik, mücevher, giyim, halı, makine ve parçaları, zeytinyağı, seramik, mermer, çimento gibi sektörlerin ticaret için önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkati çeken Pekcan, "ABD ile ticaretimizi artırmak için ortak ticaret potansiyeli raporu ve yüksek teknolojili ürünler başta olmak üzere ihracatımızı artırıcı faaliyetler üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "AMERİKAN ŞİRKETLERİNİ İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNE DAVET ETTİK"

Ticaret Bakanlığı olarak Ar-Ge yoğunluklu, yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek faaliyetlerde uzmanlaşmış ihtisas serbest bölgeleri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Pekcan, Amerikan şirketlerini de bu bölgelerde yatırıma davet ettiklerini kaydetti. Pekcan, "Yaptığımız görüşmelerde Bakanlık olarak kuracağımız ihtisas serbest bölgeleriyle ilgilenen ABD’li yatırımcılar da oldu. Söz konusu yerler, Türk-Amerikan iş birliği bölgeleri olabilir. Amerikan yüksek teknoloji şirketleri ya kendileri ya da Türk şirketleriyle beraber buralarda yatırım yapabilirler. Serbest bölgelerimize yatırım yapacaklara destek sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, ticareti kolaylaştırmaya ve iş ortamını iyileştirmeye devam ederken, ABD’li şirketlerin güçlü olduğu dijital ekonomi gibi yeni alanlara da odaklanacaklarını vurguladı. Görüşmelerde ABD ile dijital ekonomi alanında ortak çalışmalar yapılması konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Pekcan, mayıs ayı içerisinde dijital ekonomi konusunda ABD’den bir heyet gelmesinin beklendiğini bildirdi.

- "DENGELİ TİCARET İÇİN TÜM ÜRÜN VE SEKTÖRLERE ODAKLANACAĞIZ"

Pekcan, temaslarında iki ülke arasında ticaret gündeminde uzun süredir yer alan ABD tarafından demir-çelik ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergilerinin kaldırılması, Türkiye’nin ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemindeki yerini koruması, otomotiv sektörü için inceleme süreci başlatılmış önlemlerden Türkiye’nin muaf tutulması yönündeki taleplerini ilettiklerini aktardı.

İki Bakanlık başkanlığında Türk-Amerikan İş Konseyi gibi diyalog kanallarını daha etkin hale getirmeyi kararlaştırdıklarını vurgulayan Pekcan, hedeflerinin ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması olduğunu dile getirdi.

Pekcan, 75 milyar dolarlık hacim ve dengeli bir ticaret için yatırım ve sanayi ürünlerinde, turizmde çift taraflı artış yaratmak için her fırsatı kullanacaklarını, bu kapsamda bütün ürünlere ve sektörlere odaklanacaklarını söyledi.

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