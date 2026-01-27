Türkiye ve Afrika devi arasında kritik temas: İki ülke için yeni imkanlar oluşturacak

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen heyetler arası görüşmelere katıldıklarını belirtti.

Söz konusu görüşmelerde, Türkiye ile Nijerya arasında son yıllarda istikrarlı biçimde artan ticaret ve yatırım ilişkilerini, daha ileri seviyeye taşıma yönündeki güçlü iradelerini bir kez daha teyit ettiklerini aktaran Bolat, karşılıklı kazanıma dayalı, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik işbirliğinin önemini vurguladıklarını bildirdi.

Bolat, bu kapsamda, Bakan Kacır'la birlikte, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Devlet Bakanı Enoh ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Görüşmede, sanayi, ticaret, yatırım ve üretim alanlarında işbirliğimizi derinleştirecek başlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Görüşmeler neticesinde, Türkiye ile Nijerya arasında, kurumsal ekonomik işbirliğini güçlendirecek Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) kurulmasına ilişkin ortak bildiri ile helal kalite altyapısına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu adımların, iki ülke iş dünyası için yeni imkanlar oluşturacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konulan 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticaretin çeşitlendirilmesi, yatırımların artırılması ve özel sektörlerimiz arasındaki bağların güçlendirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, Nijerya ile süren ilişkilerinde de güvene dayalı, uzun vadeli ve stratejik ortaklık anlayışıyla yoluna devam edecektir."