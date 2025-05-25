Türkiye ve Amerika ilişkileri umut verici: Ticari ve siyasi ilişkiler yükselen ivmede

CHICAGO (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk kültürünün tanıtıldığı Chicago'daki "Türk Festivali"nin Amerikan halkıyla dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Önal, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türk Festivali'nde yaptığı konuşmada, etkinlikte katılımcılarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Festivalde Türk kültürünün tanıtıldığını belirten Önal, bu tür etkinliklerin yalnızca Türk toplumu arasındaki değil aynı zamanda Türk toplumuyla Amerikan toplumu arasındaki etkileşimi de kolaylaştırmasını umduğunu ifade etti.

Tüm bu faaliyetlerin Amerikan halkı ile dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirmeye yardımcı olduğunu vurgulayan Önal, bu etkinliklerin desteklendiğini dile getirdi.

"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ UMUT VERİCİ AŞAMADA"

Önal, Türkiye-ABD ilişkilerinin "umut verici aşamada olduğunun" altını çizerek, ticari, kültürel ve siyasi ilişkiler ile bölgedeki sorunların, çatışmaların nasıl ele alınabileceği konusunda birçok alanda yükselen ivmeye dikkati çekti.

Bu dönemin ilişkiler açısından umut vadettiğine işaret eden Önal, bunun en önemli ve güçlü yönlerinden birinin halklar arası temas olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Önal, bu tür etkinliklerin Türk ile Amerikan toplumu arasında dostluk, işbirliği, empati ve anlayış bağlarının arttırılmasına yardımcı olduğuna inandığını kaydetti.

Etkinliğe katkıda bulunan yetkililere teşekkürlerini sunan Önal, Türk toplumunun her zaman yanında olmaya devam edileceği mesajını verdi.

AZERBAYCANLI BÜYÜKELÇİ: "ANKARA İLE BAKÜ HER ZAMAN BİRBİRİNİN YANINDA"

⁠Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Hazar İbrahim, ⁠Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ⁠Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu da etkinlikte AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi İbrahim, Türkiye ile Azerbaycan'ın sadece iki ülkede değil aynı zamanda farklı coğrafyalarda da birlikte oldukları mesajını verdi.

İki ülke arasındaki "Bir millet, iki devlet" anlayışına atıfta bulunan İbrahim, Ankara ile Bakü'nün her zaman birbirinin yanında olduğuna dikkati çekti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar da etkinliğin önemine değinerek Türk Festivali'nin uzak bir coğrafyada büyük ilgi görmesinin anlamlı olduğuna işaret etti.

Gülpınar, etkinlikte şehirlerini tanıtmak için yer aldıklarını, gastronominin de turizm alanında çok önemli olduğunu söyledi.

⁠Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Güllüoğlu da bu tür etkinliklerin inanılmaz önemli olduğunu dile getirerek, burada kurumun yayınlarını hem Türk hem de yabancı ziyaretçilere dağıttıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin sahip olduğu geniş zengin medeniyete dikkati çeken Güllüoğlu, bunların anlatılmasının ve paylaşımının önemini vurguladı.

