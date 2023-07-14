Türkiye ve Azerbaycan ticari ilişkileri ve gelecek vizyonu İstanbul'da ele alındı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA), Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Birliği (KOBSKA), Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu ve MÜSİAD Azerbaycan iş birliğinde düzenlenen, "Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi", MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi.



KOBİA Başkanı Orxan Memmedov, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, KOBSKA Başkanı Nigar Alasgarova, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Jabirli, Azerbaycan İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İçtimai Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tağıyev, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Türk-Azerbaycan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın hitabı ile başladı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi, kültürel ve ticari ilişkileri değerlendiren Başkan Asmalı, "Türkiye ile Azerbaycan arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkilerin yanında, esas olarak ekonomik ve ticari ilişkiler de çok önemli bir yerde duruyor. Her geçen gün artış gösteren ticaret hacmimiz gelecekte çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır" dedi.

YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARI "TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ VE GELECEKTEKİ PERSPEKTİFLERİ" PANELİNDE ELE ALINDI



"Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi", Türkiye ve Azerbaycan yatırım fırsatları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik panel oturumlar ile devam etti.

KOBSKA Başkanı Nigar Alasgarova moderatörlüğünde gerçekleşen "Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Gelecekteki Perspektifleri" panelinin ilk oturumunda, MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, KOBİA Başkanı Orxan Memmedov, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AZPROMO Başkanı Yusif Abdullayev ve Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tağıyev, Türkiye ve Azerbaycan ticari ilişkilerine yönelik değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

Burada konuşan KOBİA Başkanı Orxan Memmedov, Türkiye ile Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geniş ve çok yönlü olduğunu belirterek, ticaret hacminin de yükselen bir ivmeyle devam ettiğini söyledi. Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi'nin ticari ilişkileri geliştirmesi açısından çok önemli gördüklerini vurgulayan Memmedov, özellikle genç ve kadınların ikili ticarete daha çok dahil olması ve ticaret hacmini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yakın zamanda Bakü'de düzenlenen törende, Bilişim Vadisi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Memmedov, KOBİA olarak hem startup'lara hem de genç iş insanlarına destek olmak için Bilişim Vadisi ile iş birliği yaptıklarını bildirdi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ise Türkiye'nin 250 milyar doları aşan ihracat rakamlarına ulaştığını, bunun yaklaşık 100 milyar dolarının ise KOBİ'ler tarafından yapıldığını belirtti. Türkiye'de 100 binin üzerinde tekil KOBİ'nin ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Kurt, "Bunun 40-45 bini imalat sektöründe bizzat bulunan KOBİ'ler. Biz bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan'a aktarmak da istiyoruz. Yeni dönemin iki ülke arasındaki ilişkileri için bir başka boyutu da teknoloji girişimciliğine yatırım olacaktır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumda ise, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Jabirli, ATİB Başkanı Cemal Yangın, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Profesyonel İş Kadınları Derneği İstanbul Kurucu Üyesi ve Önceki Dönem Başkanı Aylin Olsun, bölgesel ticaret ve girişimcilik konularına yönelik düşüncelerini paylaştı.

Panel programlar sonrası "Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi" programı sponsorları, GemZA Group, Az-Lead, Qarabağ Steel, Albayrak, Aznar, AGRO Azerbaijan, Uni Padel, Stühmer, Cardinalia Septem Group, Başderici Deri ve "Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Gelecekteki Perspektifleri" panel konuşmacılarına Yetim Hamilik Projesi kapsamında Yetim Sertifikası ve plaket takdim edildi.

MİNİ FUAR ETKİNLİĞİ VE B2B GÖRÜŞMELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



MÜSİAD, KOBİA, KOBSKA, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu ve MÜSİAD Azerbaycan iş birliğinde düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi", gerçekleştirilen panel programlar sonrası mini fuar etkinliği ve B2B görüşmeler ile devam etti.

Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, KOBİA Başkanı Orxan Memmedov ve KOBSKA Başkanı Nigar Alasgarova, "Türkiye-Azerbaycan İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi" kapsamında oluşturulan mini fuar alanında katılımcı firmaları ziyaret ederek, ürünler ve hizmetlere yönelik bilgi aldı.