İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2025 Pazartesi / 14 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4982
  • EURO
    36,2759
  • ALTIN
    3045.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ve BAE arasında kritik temas! Enerjide işbirliği projeleri ele alındı
Ekonomi

Türkiye ve BAE arasında kritik temas! Enerjide işbirliği projeleri ele alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile bir araya geldiklerini bildirdi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 17:04 - Güncelleme:
Türkiye ve BAE arasında kritik temas! Enerjide işbirliği projeleri ele alındı
ABONE OL

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede yenilenebilir enerjiden depolamaya, nükleerden iletim hatlarına birçok konuda potansiyel projeleri ele aldıklarını ifade etti.

İki ülke arasında işbirliği imkanlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu imkanları harekete geçirme noktasında mutabık kaldıklarını kaydetti.

BAZI ÜLKELERİN BAKANLARI İLE GÖRÜŞME

Bayraktar, bir diğer paylaşımında ise BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu kapsamında BAE Çevre Bakanı Anna bint Abdullah Al Dahak, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmoud Esmat, Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ve Kosta Rika Çevre ve Enerji Bakanı Franz Tattenbach ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.