Türkiye ve BAE mutabakata vardı! 173'e çıkarıldı

İki ülke arasında sivil havacılık alanında ilişkilerin yeniden geliştirilmesi için dün İstanbul'da bir toplantı düzenlendi.

Toplantıyla ilgili yapılan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG) tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan müzakereler neticesinde haftalık 64 frekans olan tarifeli uçuş haklarımız 173'e yükseltildi.

Türk taşıyıcılar için İstanbul-Dubai hattında haftalık 7, İstanbul-Abu Dabi hattında 3 ve İstanbul-Şarika hattında haftalık 3 frekans ilave uçuş hakkı tanımlanmıştır. Bunun yanında Ankara-Abu Dabi ve Ankara-Dubai hatlarında tarifeli seferlerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca İzmir, Trabzon, Bodrum, Dalaman'a tarifeli uçuşların düzenlenmesi hususu anlaşmaya eklenmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.