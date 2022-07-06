İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2333
  • EURO
    17,5644
  • ALTIN
    975.066
  • BIST100
    2386.7
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ve BAE mutabakata vardı! 173'e çıkarıldı
Ekonomi

Türkiye ve BAE mutabakata vardı! 173'e çıkarıldı

Türkiye ve BAE yeni seferler için mutabakata vardı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Otoriteleri tarafından alınan karar doğrultusunda haftalık 64 olan uçuş sayısı 173'e yükseltildi. Ayrıca Ankara'dan Abu Dabi ve Dubai'ye tarifeli seferlerin başlatılacak.

IHA6 Temmuz 2022 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
ABONE OL

İki ülke arasında sivil havacılık alanında ilişkilerin yeniden geliştirilmesi için dün İstanbul'da bir toplantı düzenlendi.

Toplantıyla ilgili yapılan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG) tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan müzakereler neticesinde haftalık 64 frekans olan tarifeli uçuş haklarımız 173'e yükseltildi.

Türk taşıyıcılar için İstanbul-Dubai hattında haftalık 7, İstanbul-Abu Dabi hattında 3 ve İstanbul-Şarika hattında haftalık 3 frekans ilave uçuş hakkı tanımlanmıştır. Bunun yanında Ankara-Abu Dabi ve Ankara-Dubai hatlarında tarifeli seferlerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca İzmir, Trabzon, Bodrum, Dalaman'a tarifeli uçuşların düzenlenmesi hususu anlaşmaya eklenmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.