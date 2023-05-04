Türkiye ve Birleşik Krallık'ın küresel ticari konumlarını güçlendirecek ortaklık

BCCT açıklamasına göre, Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası ile Openbusinesscouncil, her iki kuruluşun uzmanlığını ve kaynaklarını bir araya getirme ve şirketlere küresel pazar için yeni fırsatlar sunma vizyonuyla ortaklık kurduğunu açıkladı.

Openbusinesscouncil, işletmelerin ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm ekonomisinin büyümesi ve başarısı için kendilerini konumlandırmalarını sağlıyor. Bu platform, Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren her ölçekten işletme için işletmelerin gelişmekte olan teknolojileri yönetmelerine yardımcı olabilecek dijital dönüşüm fırsatlarına kapı aralıyor.

Söz konusu iş birliği ile, platforma üye şirketler, uluslararası bir ticaret platformunda kurumsal meşruiyet kazanırken, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi gibi küresel ticaret kriterlerine uyumlu olmaları da teşvik ediliyor.

Dünya çapında birçok ülkeyi kapsayan dijital ticaret koridoru, şirkete güvenilirlik ve görünürlük sağlarken, şirketin web sitesini de arama motorlarında küresel pazar için optimize etmektedir. Üyelere özel pazarlar, eğitim ve iletişim ağları sunuluyor.

KOBİ'ler ve mikro KOBİ'ler, yeni pazarlara girmeyi sağlayan AI ve Blockchain ile küresel dijital doğrulama desteği de dahil olmak üzere dijital altyapı gibi fırsatlardan yararlanabiliyor. Şirketlerin üyeliğe dayalı bu dijital platformda yer alabilmeleri için, kurumsal kriterleri yerine getirmeleri esasına göre Ticaret Odaları'na üye olmaları gerekiyor.

Bu iş birliğinin ilk ortak projesi "ActionTurkiye.org" dijital paylaşım platformu. Bu kar amacı gütmeyen dijital platform, farkındalığı artırmayı ve bölgenin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kaynaklara ve uzmanlığa erişimi artırmayı ve deprem sonrası yeniden yapılanma çabalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"ActionTurkiye.org" dijital paylaşım platformu, afet yardımı ve kurtarma çabalarında uzmanlaşmış olanların yanı sıra aynı amaçla bölgeye hizmet veren STK'lar da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlardan oluşan bir ağa erişim sağlıyor.

Bu stratejik ortaklık sayesinde, her iki kuruluş da etkilerini artırmaya ve Türkiye ve İngiltere'de sürdürülebilirliği, dijital hazırlığı ve sosyal sorumluluğu teşvik eden bir iş ortamı geliştirmeye ve böylece her iki ülkedeki işletmelerin büyümesini ve başarısını desteklemeye çalışıyor.

- "BU SİNERJİ, HER İKİ ÜLKENİN DİĞER ULUSLARARASI OYUNCULARLA UZUN VADELİ İLİŞKİLER KURMALARINI SAĞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BCCT Başkanı Chris Gaunt, kapsamlı iş ağı ve Türkiye'nin en dinamik şehirlerindeki yerel ticaret odalarıyla ortaklıklar kurarak Türkiye'de yüksek değerli bir B2B ağı oluşturmak için Birleşik Krallık hükümetiyle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Gaunt, "Kapasite açısından 800 binden fazla işletmeyi kapsayan bir iş ağını koordine ediyoruz. Bu ortaklık, Türkiye ve Birleşik Krallığa, ortak geçmişimizden yararlanma ve liderlik, iş zekası ve ticari ve ekonomik hedefler üzerinde işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır. Bu sinerji, her iki ülkenin de küresel ticari sahnedeki konumlarını güçlendirecek ve diğer uluslararası oyuncularla uzun vadeli ilişkiler kurmalarını sağlayacaktır." açıklamasını yaptı.

openbusinesscouncil.org ve ana grup ztudium'un Kurucu Başkanı Dinis Guarda da son yıllarda 4IR'nin artan inovasyonu ve trendleri ile işletmelerin, özellikle KOBİ'lerin, alım satımda ve ticarette yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Guarda, "Bu ortaklık, işletmelere ve liderlerine AI ve Blockchain ile dijital doğrulama ve karbon nötrlük değerlendirme çözümleri sunma vaadidir. Bu çözümler, büyük çok uluslu şirketlerin yanı sıra Türkiye, İngiltere ve çevre bölgelerden önemli sayıda küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) de dahil olmak üzere BCCT'nin şu anda temsil ettiği çok çeşitli sektörlere dijital ticaret koridorları sağlamaya yardımcı olacaktır.

İşletmeler için, modern çağda ortaya çıkan teknolojilerin tuzaklarını yönetmelerine ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilecek sayısız dijital dönüşüm fırsatına açılan bir kapıdır." ifadelerini kullandı.