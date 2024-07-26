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Ekonomi

Türkiye ve Brezilya arasında zirve! Mutabık kalındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan, 'Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldık.' dedi.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 07:26 - Güncelleme:
Türkiye ve Brezilya arasında zirve! Mutabık kalındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Işıkhan, Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "G20 Dönem Başkanlığını yürüten Brezilya'nın Çalışma ve İstihdam Bakanı Sayın Luiz Marinho ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Sayın Marinho'ya, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'ndaki ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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