Türkiye ve dost ülke düğmeye bastı! Ülkede petrol fışkırıyor

Dünyada en önemli yatakların başında petrol rezervleri yer alıyor. Türkiye'de dost ülke Somali'de petrol aramak için kolları sıvadı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, “Hiç şüphe yok ki burada petrol var” dedi.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Türkiye ve dost ülke düğmeye bastı! Ülkede petrol fışkırıyor
Türkiye, Somali'de açıklarında sismik araştırma yapacak ilk ülke olarak tarihe geçmek için harekete geçti. Dost ülke Somali'de zengin petrol yataklarının olduğu biliniyor. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'da Türkiye ile ortak petrol aramalarının başlayacağı tarihi duyurdu.

TÜRKİYE VE DOST ÜLKE SOMALİ'DEN PETROL HAMLESİ

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetten dün Türkiye'ye geldi. İki lider Dolmabahçe Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Somali'de ortak petrol arama faaliyetlerinin başlanacağı açıklandı.

"HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ BURADA PETROL VAR"

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, TRT'de yapılan özel röportajda Somali'de başlanılması planlanan petrol arama faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Mahmud, "Hiç şüphe yok ki burada petrol var. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Mahmud, Türkiye ile ortak yapılacak petrol arama faaliyetlerine ilişkin tarih verirken, "Şubat ayında sondaj gemisi Somali'de olacak. Pozitif sonuçlar almayı bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

