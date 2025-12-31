Türkiye, Somali'de açıklarında sismik araştırma yapacak ilk ülke olarak tarihe geçmek için harekete geçti. Dost ülke Somali'de zengin petrol yataklarının olduğu biliniyor. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'da Türkiye ile ortak petrol aramalarının başlayacağı tarihi duyurdu.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetten dün Türkiye'ye geldi. İki lider Dolmabahçe Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Somali'de ortak petrol arama faaliyetlerinin başlanacağı açıklandı.

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, TRT'de yapılan özel röportajda Somali'de başlanılması planlanan petrol arama faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Mahmud, "Hiç şüphe yok ki burada petrol var. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Mahmud, Türkiye ile ortak yapılacak petrol arama faaliyetlerine ilişkin tarih verirken, "Şubat ayında sondaj gemisi Somali'de olacak. Pozitif sonuçlar almayı bekliyoruz." İfadelerini kullandı.