Türkiye'nin Ermenistan ile yürüttüğü kademeli normalleşme süreci ve gümrük kısıtlamalarında attığı son adım, Yunan basınında geniş yankı buldu.

Kathimerini internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye'nin bölgesel dengeleri gözeten ihtiyatlı ve kararlı diplomasi yaklaşımının Güney Kafkasya'da yeni bir jeopolitik hareketlilik oluşturabileceği olarak yorumlandı. Özellikle ticaretin doğrudanlaşması ve sınırların açılmasına yönelik olası adımların, Doğu Akdeniz ve Kafkasya hattında yeni bir denge arayışını tetikleyebileceği değerlendirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemelerle birlikte Türkiye'den üçüncü ülkelere gönderilen ve oradan Ermenistan'a ulaşan ürünlerde "menşe" ve "varış noktası" bilgilerinin artık Türkiye veya Ermenistan olarak gösterilebileceği belirtildi.

Bu durumun lojistik ve ticaret zincirinde daha şeffaf ve doğrudan bir yapı oluşturulmasının önünü açacağı belirtildi.

ERİVAN'DAN OLUMLU MESAJ: EKONOMİK BAĞLAR GÜÇLENEBİLİR

Ermenistan tarafı kararı memnuniyetle karşılarken Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, gelişmenin iki ülke arasında ticaretin genişlemesine ve bölgesel ekonomik bağlantının güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Erivan yönetimi, bu sürecin aynı zamanda Güney Kafkasya'da barış ve refah ortamını destekleyebileceğini vurguladı.

SINIR KAPISI VE NORMALLEŞME SÜRECİ GÜNDEMDE

311 kilometrelik Türkiye-Ermenistan sınırının yeniden açılması yönündeki görüşmeler de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye, sınır kapılarının açılmasına olumlu yaklaşsa da bunun bölgesel barış süreciyle birlikte ilerlemesi gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'nin bu dengeli tutumu, hem bölgesel istikrarı gözeten hem de uzun vadeli barışı hedefleyen stratejik bir diplomasi örneği olarak öne çıkıyor.

"GÜNEY KAFKASYA DÖNÜŞÜYOR"

Ermenistan'ın enerji tedarikinde büyük ölçüde Rusya ve İran'a bağımlı olduğu ifade edilen haberde, Erivan'ın normalleşmeyi memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Rusya, Avrupa ve İran'a komşu, petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla dolu ancak kapalı sınırlar ve uzun süredir devam eden etnik çatışmalarla parçalanmış bir enerji üretim bölgesi olan Güney Kafkasya'nın Türkiye'nin etkili müdahaleleri ile dönüşmeye başladığı dile getirildi.