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Ekonomi

Türkiye ve Katar arasında işbirliği protokolleri imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Katar arasında savunma ve yatırım alanlarını da içeren işbirliği protokolleri imzalandığını bildirdi.

AA4 Şubat 2025 Salı 13:43 - Güncelleme:
Türkiye ve Katar arasında işbirliği protokolleri imzalandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani'nin görüşmesinin ardından, Türkiye ve Katar arasında anlaşmalar imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımıza bağlı ASFAT AŞ ve MKE AŞ ile Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding arasında, savunma ve yatırım alanlarını da içeren geniş kapsamlı işbirliği protokolleri imzalandı. İmzalanan protokoller, Katar ve Türkiye arasındaki ortak yatırımlar ve işbirliklerini kapsamakla birlikte, iki ülkenin mutabık kaldığı herhangi üçüncü bir ülkeyle de ortak işbirliği kurma ve geliştirme amacını taşımaktadır."

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