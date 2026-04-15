Türkiye ve Kazakistan'dan ortak büyüme hamlesi: Hedef 15 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 14. Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere ziyaret ettiği Kazakistan'da DEİK/DTİK tarafından düzenlenen 'Türk İş Dünyası Buluşması' programında konuştu.

Konuşmasına Türk hükümetinin istişareyi bütün politikalarda esas aldığın, özellikle de kamu ile iş dünyasının diyaloğunu çok önemli gördüğü mesajıyla başlayan Yılmaz, "Yaptığımız çalışmalarda gerek Ankara'da, gerek yurtiçinde, gerek yurt dışında, özel sektörümüzle, iş dünyamızla, iş insanlarımızla bir araya gelmeye, istişare etmeye her zaman büyük bir kıymet veriyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz; kamu ve özel sektör aynı yöne baktığı sürece, benzer hedeflere yöneldiği sürece başarı da kendiliğinden gelecektir. Dolayısıyla bu iş birliğini her ortamda çok değerli bulduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Türkiye için Kazakistan'ın sıradan bir ülke olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Kazakistan, stratejik ilişkilerimizin olduğu dost ve kardeş bir ülke, çok büyük ortaklıklarımızın olduğu bir ülke, tarihi kültürel değerlerimizi paylaştığımız bir ülke. Dolayısıyla burada bulunmaktan, Kazakistan'da bulunmaktan ayrı bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Geniş bir heyetle geldik. Aramızda altı bakan yardımcımız var, farklı bakanlıklardan, ekonomi ağırlıklı olmak üzere geniş bir bürokrasi heyetimiz var. Yarın inşallah 14. Dönem Karma Ekonomi Komisyonu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Heyetlerarası görüşmelerimiz olacak. Bunun yanı sıra Başbakan Sayın Oljas Bektenov ile Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev ile ikili görüşmelerimiz olacak. İnanıyorum ki hem bu ikili görüşmeler hem de heyetlerimiz arasında yapılan görüşmeler, her ülke için de çok faydalı sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Türkiye'nin Kazakistan'a şimdiye kadar 5 milyar dolara varan doğrudan yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Yılmaz, "Kazakistan'dan da Türkiye'ye tabii ki aynı şekilde belli düzeyde yatırımlar gerçekleşmiş durumda. Zaten şu topluluk yatırımlar konusunda ne kadar mesafe aldığımızın en müşahhas örneği. Burada sizin varlığınız zaten bunu gösteriyor. Bu yatırımlarımızın elbette devam etmesini istiyoruz. Karşılıklı olarak hem Türkiye'den Kazakistan'a hem de Kazakistan'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımlar dediğimiz, uluslararası yatırımlar dediğimiz yatırımların daha yüksek rakamlara ulaşmasını arzu ediyoruz. Müteahhitlik alanında da önemli bir seviyemiz var. Bugüne kadar toplam tutar 30 milyar doları aşmış durumda müteahhitlik sektöründe. 541 proje gerçekleştirmiş iş insanlarımız. Bunun da artarak devam etmesini diliyoruz. Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu biliyoruz. Bu ortak yolda sizlerin daima en büyük destekçisi olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi de bilmenizi istiyoruz" dedi.

"2026'DA İNANIYORUM Kİ 10 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ"

Kazak yetkililerle yarın gerçekleştirilecek görüşmelerin odak noktasını ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin oluşturacağını kaydeden Yılmaz, "Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var. İşte bunun altını kamu olarak özel sektör olarak doldurmamız, bu hedefi belli bir süre içinde yakalamamız gerekiyor. İnşallah bu hedefi yakalayınca da daha yüksek hedefler koyup yolumuza devam edeceğiz. Baktığınız zaman geçen yıl 10 milyar dolara yaklaşmışız. Bu yılın ilk üç ayına baktım ve çok iyi bir artış görünüyor. Dolayısıyla bu yıl 2026'da inanıyorum ki 10 milyar doları aşacağız. Ondan sonra da 15 milyara ve daha üst hedeflere doğru yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İŞ İNSANLARINA ORTAK HAREKET KABİLİYETİ OLAN BİR TÜRK İŞ EKOSİSTEMİ İNŞA ETME ÇAĞRISI

Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisi olmanın yanı sıra Avrasya'nın yeniden şekillenen ekonomik mimarisinin merkezinde yer alan kilit bir ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sahip olduğu zengin doğal kaynaklar, dinamik nüfusu, reform odaklı ekonomik yaklaşımı ve dışa açık ticaret politikalarıyla küresel yatırımcılar açısından cazibesi her geçen gün artmaktadır. Biz de her zaman altını çiziyoruz Türkiye'de, siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor. Siyasi istikrarın olduğu, öngörülebilir politikaların izlendiği ülkeler daha fazla yatırımcıyı cezbediyorlar. Türkiye ve Kazakistan bunun iki güzel örneği diye ifade etmek istiyorum. Son dönemde yapılan anayasa değişiklikleriyle bu siyasi istikrarın çok daha pekiştiğini ve sağlam bir kurumsal zemine kavuştuğunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Ülkemiz Kazakistan'ın dünyaya ihracatında altıncı, ithalatında ise yedinci sırada yer alarak önemli bir ticari ortağı olmuştur. Ancak bu sıralamayı ilk üçe taşımamız gerektiğine inanıyoruz ve bunu bir hedef olarak önümüze koyulmuş durumdayız. Bu doğrultuda artık bireysel başarı hikayelerinin ötesine geçerek birbirini besleyen, ölçek ekonomisi oluşturan ve ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz ülkede yerel ekonomiye güçlü şekilde entegre olurken Türk iş dünyası içerisindeki bağları daha da güçlendirmeniz, bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmanız ve ortak projeler geliştirerek sinerji oluşturmanızdır" dedi.

Bu toplantının resmi bir buluşmadan öte bir aile meclisi olduğunu ifade eden ve iş insanlarından karşı karşıya kaldıkları zorlukları, bürokratik engelleri, çözüm önerilerini ve gelecek vizyonlarını samimiyetle paylaşmalarını talep eden Yılmaz, "Bugün sizlerden alacağımız notlar, geri bildirimler, yarın Kazak muhataplarımızla yapacağımız görüşmelerde bizim için önemli bir gündem maddesi teşkil edecektir. Gerçekleştirdiğiniz her yatırım, her proje sadece sizlerin değil, hem Türkiye'nin hem de kardeş Kazakistan'ın refahına yapılmış bir katkıdır. Bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in liderliğinde tüm kurumlarımızla sizlerle birlikte olduğumuzu, sizlerle aynı hedefe doğru çalıştığımızı tekrarlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.